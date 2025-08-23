¡Ö¤è¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡×¥Ù¥ë¥Þー¥¯½¸¤á¤ÇÂç¼ºÇÔ¡ª¡© Ä¥¤êÀÚ¤ê¤¹¤®¤¿·ë²Ì ¢ª PTA¤¬Åà¤êÉÕ¤¤¤¿¥ï¥±
¶áÇ¯¡¢PTA¤Î¤¢¤êÊý¤ÏÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤¬½Ì¾®¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ç¤°Õ²ÃÆþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë³Ø¹»¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÈ¯¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë³Ø¹»¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÍ§¿ÍA»Ò¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢½é¤á¤Æ¤ÎPTAÌò°÷¤ÇÊ³Æ®¤·¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
½é¤á¤Æ¤ÎPTA
A»Ò¤Ë¤Ï¾®³Ø¹»2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëÂ©»Ò¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£Â©»Ò¤ÎÄÌ¤¦¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¾®³Ø¹»6Ç¯´Ö¤Ç»Ò¤É¤â1¿Í¤Ë¤Ä¤É¬¤º1ÅÙ¤ÏPTAÌò°÷¤òÌ³¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤É¤¦¤»¤Ê¤éÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È½ª¤ï¤é¤»¤Á¤ã¤ª¤¦¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿A»Ò¤Ï¡¢PTAÌò°÷¤Ë¼«¤éÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡£¸«»öÅöÁª¤·¡¢PTAÌò°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
»Å»ö¤Ï¥Ù¥ë¥Þー¥¯½¸¤á
½é¤á¤Æ¤ÎPTAÌò°÷¤Ç¡¢À¸³è°Ñ°÷²ñ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿A»Ò¡£¼ç¤Ê»Å»ö¤Ï¥Ù¥ë¥Þー¥¯½¸¤á¤ÈÅÀ¿ô¤Î·×»»¤Ç¤¹¡£¿¦¾ì¤ÎÃëµÙ·ÆÃæ¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯½é¤á¤ÆPTAÌò°÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹～¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢»Ò°é¤Æ¤ò½ª¤¨¤¿¥Ñー¥È¤ÎÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬²È¤Ë¤¢¤ë¥Ù¥ë¥Þー¥¯¤ò¼¡¡¹¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÎÌ¥Ù¥ë¥Þー¥¯¤ò»ý»²¤¹¤ë¤â¡Ä¡Ä
¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢A»Ò¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ç³Ø¹»¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤È°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È½é¤á¤Æ¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤³¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÈ¿±þ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë½¸¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡ª¡×
¤½¤¦¥Á¥¯¤ê¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸°Ñ°÷²ñ¤Î¥Þ¥ÞÍ§¡£
¸ÍÏÇ¤¦A»Ò¤µ¤ó¤ò¤è¤½¤Ë¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤Ï¤¿¤áÂ©¸ò¤¸¤ê¤ËÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ö½¸¤á¤ì¤Ð½¸¤á¤ë¤Û¤É¡¢½¸·×¤Î»Å»ö¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤éÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡Ä¡Ä¡×
½¸·×¤¬¡Ä¡Ä¤á¤ó¤É¤¯¤µ¤¹¤®¤ë¡ª
¤½¤¦¡¢¥Ù¥ë¥Þー¥¯¤Î¡Ö½¸·×¡×¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Êºî¶È¤À¤È¤Ï¡¢»×¤¤¤â¤è¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¥áー¥«ー¤´¤È¤ËÅÀ¿ô¤¬°ã¤¦
¡¦ºÙ¤«¤¤ºî¶È¤ÇÌÜ¤¬Èè¤ì¤ë
¡¦½¸·×¤µ¤ì¤º¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¿Ç¯¤âÁ°¤Î¤â¤Î¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÅÊ¬¤±¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë
°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ï¾®¤µ¤Êºî¶È¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÎÌ¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
°Ñ°÷²ñ¤Î¿Í¿ô¤Ï10¿Í¤Û¤É¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«½ª¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢º£Æü¤âÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤È¡¢Áý¤¨Â³¤±¤ë¥Ù¥ë¥Þー¥¯¤Î»³¤òÁ°¤Ë¡Ö¤â¤¦¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤»¤á¤®¹ç¤¤¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¨¤ëA»Ò¡£
³Ø¹»¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï½¸¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÃÏÆ»¤Êºî¶È¤Ë½ª¤ï¤ê¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¥Ù¥ë¥Þー¥¯¤Ã¤Æ¡¢½¸¤á¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¤³¤Î1Ç¯¡¢A»Ò¤µ¤ó¤òÇº¤Þ¤»¤ë¡Ö¥Ù¥ë¥Þー¥¯¤Î¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×¤Ï¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤éPTA¤ò¤³¤Ê¤¹Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤Ã¤ÈÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¥Ñー¥È ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯7·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§ichika.K
2»ù¤Î°é»ù¤òµ¡¤Ë¡¢¥Þ¥Þ¤ÎÈá´î¤³¤â¤´¤â¤òÉÁ¤¯¥é¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£»Ò°é¤Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Î¼¹É®¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÈÎ©¤·¸½ºß¤Ïltn¤Ç¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜÃæ¡£Âç¼ê´ë¶È¤ÎÁí¹ç¿¦¤Ç¤ÎOL·Ð¸³¡¢¤½¤³¤«¤éÉ×¤ÎÃ±¿ÈÉëÇ¤¤Ë¤è¤ê¥ï¥ó¥ª¥Ú¤Ç¤Î°é»ù¤ò¹Ô¤Ã¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¥Þ¥Þ¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤Ù¤¯¡¢Æü¡¹¾ðÊó¤ò¥ê¥µー¥ÁÃæ¡£