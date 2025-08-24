MF藤田譲瑠チマ先発のザンクトパウリ、終盤の2得点で劇的ドロー　ドルトムントはマネの退場が響くことに…

　ブンデスリーガ開幕節（第1節）が23日に行われ、ザンクトパウリとドルトムントが対戦した。

　ブンデスリーガ14位で昨季を終え、1部残留を果たしたザンクトパウリ。今夏の移籍市場では、シント・トロイデンから日本代表MF藤田譲瑠チマを獲得した。その藤田は、DFBポカール1回戦のノルダーシュテット戦に続き、このリーグ初戦にも先発出場した。

　対するドルトムントはMFジョーブ・ベリンガムなどを獲得し、2011−22シーズン以来となるブンデスリーガ優勝を狙う。

　試合は34分に動く。マルセル・ザービッツァーがボックス手前の左からクロスを送り、セール・ギラシが打点の高いヘディングで得点。ドルトムントが先制した。

　さらに39分、ギラシの鋭いスルーパスに反応したカリム・アデイェミがボックス内で倒され、ドルトムントがPKを獲得。ギラシがキッカーを務めたが、これはザンクトパウリのGKニコラ・ヴァシリが止めてみせた。前半は、ドルトムントの1点リードで終える。

　後半開始すぐの50分、ザンクトパウリは敵陣深くでボールを奪うと、ダネル・シナニのクロスをアンドレアス・ホウントンジが頭で流し込み、試合を振り出しに戻してみせる。

　しかし67分、ボックス内でパスを貰ったフェリックス・ヌメチャがヴァルデマール・アントンへ落とすと、アントンはワンタッチで合わせ、ボールは相手選手にディフレクションしながらゴールファーサイドに決まり、ドルトムントが勝ち越しに成功。さらに74分、パスカル・グロスがDFラインの背後へ浮き球のパスを送ると、ユリアン・ブラントがそのまま押し込んで得点。ドルトムントがリード2点に広げた。

　ところが試合はさらに動く。85分、ドルトムントのフィリッポ・マネがボックス内でザンクトパウリの選手を倒してしまう。VARが介入した結果、決定機を阻止したとしてマネのレッドカードという判定となり、PKが与えられる。これをシナニが沈め、ザンクトパウリが1点差に迫る。

　そして直後の89分、ボックス手前でマノリス・サリアカスからパスを貰ったエリック・スミスが右足を一閃。強烈なミドルシュートがゴールに突き刺さり、ザンクトパウリが再び同点に追いつく。

　試合はこのまま3−3で終了。ザンクトパウリが2点差を追いついてドルトムントに引き分けた。一方で、ドルトムントにとっては勝ち点「2」を逃すドローとなってしまった。

　次節、ザンクトパウリは29日にアウェイでハンブルガーSVと、ドルトムントは31日にホームでウニオン・ベルリンとそれぞれ対戦する。

【スコア】
ザンクトパウリ　3−3　ドルトムント

【得点者】
0−1　34分　セール・ギラシ（ドルトムント）
1−1　50分　アンドレアス・ホウントンジ（ザンクトパウリ）
1−2　67分　ヴァルデマール・アントン（ドルトムント）
1−3　74分　ユリアン・ブラント（ドルトムント）
2−3　86分　ダネル・シナニ（ザンクトパウリ）
3−3　89分　エリック・スミス（ザンクトパウリ）