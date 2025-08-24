¡Ú¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡Û¾®ÎÓÎÍÐÒ¤¬4Ï¢ÇÆ!¡¡¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º±Û¤¨102.5¥á¡¼¥È¥ë¤ËÇ¼ÆÀ¡Ö½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤ë¡×
¡¡¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¡¥µ¥Þ¡¼¥¸¥ã¥ó¥×»³·ÁÂ¢²¦Âç²ñ¡Ê2025Ç¯8·î23Æü¡¡»³·Á¡¦Â¢²¦¥·¥ã¥ó¥Ä¥§¡Ê¥Ò¥ë¥µ¥¤¥ºHS¡á102¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡Ë
¡¡22Ç¯ËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒ¡Ê28¡á¥Á¡¼¥àROY¡Ë¤¬¹ç·×288ÅÀ¤ÇÂç²ñ4Ï¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£1²óÌÜ¤Ë100¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢2²óÌÜ¤Ë¤Ï102.5¥á¡¼¥È¥ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ´ÓÏ½V¡£Á°²ó¤ÎËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤ËÂ³¤¤¤Æº£²Æ¤Ï2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¤Ï´Ý»³´õ¡Ê27¡áËÌÌî·úÀß¡Ë¤¬¹ç·×238.3ÅÀ¤ÇÂç²ñ3Ï¢ÇÆ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¾®ÎÓÎÍ¤Ï¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º±Û¤¨102.5¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈôÌö¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö½çÄ´¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¡£º£µ¨¤«¤é¤Î¥ë¡¼¥ë¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¥¿¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿·¥¹¡¼¥Ä¤òÃåÍÑ¡£¡ÖºÇ¸å¤ËµÞ·ã¤ËÍî¤È¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤ëÃæ¡¢¥Æ¥ì¥Þ¡¼¥¯¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÆþ¤ì¤¿¡£2²óÌÜ¤Ï»õ¤Ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¡Ö¥°¥ê¥ë¥º¡×¤òÁõÃå¤·¤ÆÈô¤ó¤À¡£11¸Ä¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥¸¥ã¥ó¥×³¦¤Ë¿·É÷¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡£¼¡Àï¤Ï¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤ÈÆ±¤¸²ñ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥µ¥Þ¡¼¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£¡Ö½é¤á¤ÆÈô¤ÖÂæ¤Ê¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤¿¡£