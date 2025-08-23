歴史的な編み図をコピーして持ち帰り、ニットのリサーチプロジェクト「トーク・ノンセンス」が展示を開催

ニット製品の開発やリサーチ、ワークショップなどを行う「トーク・ノンセンス（TALK NONSENSE）」が、歴史的な編み図を再解釈し現代の視点で届けるリサーチプロジェクト「ニッツ・アンド・レビュー（Knits & Review）」のワークショップと展示を京都のプロジェクトスタジオ「なはれ」で開催する。期間は、ワークショップが8月23日と24日の2日間、展示が8月25日から9月7日まで。

トーク・ノンセンスは、ディレクターの小梶真吾とニットデザイナーの沖裕希が2024年に東京で設立。モダンでミニマルな実践を通じて、人と物、その周囲の世界との新しい関係性を模索する活動を行っている。ニット製品の民主的で共同的な制作手法を探究するワークショッププロジェクト「ユーエーアールケー（U-A-R-K、Unravel and Re-knit／解いて編んで）」の運営や、同プロジェクトに関連した製品の販売などを手掛けている。

今回の展示では、「ニッツ・アンド・レビュー」 プロジェクトの実験的な取り組みの一環として、戦時下のアメリカ・イギリス・カナダで市民がホームフロント（戦地の兵士や負傷者への慰問）として編んでいたニットパターン8型を選定。現行の糸と道具で編める形に作り変えた編み図を、会場に設置されたPCとコピー機を用いて自由にプリントし持ち帰ることができる。

ワークショップでは、1910年代にイギリスで編まれていた「Cap Scarf」の作り方をレクチャー。また、展示会期最終日の9月7日には、京都服飾文化研究財団 アシスタント・キュレーターの五十棲亘をゲストに迎えたトークイベントの開催も予定している。

■「WORKSHOP + COPYROOM」Knits & Review A project by TALK NONSENSE

会期：2025年8月23日（土）〜9月7日（日）

会場：なはれ

所在地：京都市下京区富小路通六条下る本塩竈町53

＜WORKSHOP＞※予約制・有料

日程：2025年8月23日（土）〜8月24日（日）

・土曜2回、日曜1回実施

予約ページ

＜COPYROOM（展示）＞※入場無料、予約不要

会期：2025年8月25日（月）〜9月7日（日）13:00〜19:00

※9月1日はクローズ



＜トークイベント＞

日時：2025年9月7日（日）14:00〜16:00

ゲスト：五十棲亘（京都服飾文化研究財団 アシスタント・キュレーター）

※参加費用・予約方法は後日告知。



■TALK NONSENSE：公式サイト／公式インスタグラム