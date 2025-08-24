アーセナルがリーズを５−０粉砕！新戦力ギュケレシュが２発＆右SBが２G１Aと躍動！前節POTMの田中碧は悔しい早期交代
現地時間８月23日に開催されたプレミアリーグの第２節で、３シーズン連続２位のアーセナルと田中碧が所属する昇格組のリーズが、前者のホームで対戦した。
１−０で勝利した開幕戦のエバートン戦でプレミアデビューを飾り、ファンが選ぶプレーヤー・オブ・ザ・マッチに選出された田中は、右インサイドハーフで２戦連続のスタメン出場を果たした。
立ち上がりからボールを支配したアーセナルは15分、ショートカウンターから新加入のCFギュケレシュにビッグチャンスを訪れるも、枠を外して決めきれない。
20分にはCKからピンチを迎えるも、ストライクのヘッドをGKラヤがビッグセーブで防ぐ。
迎えた35分、伝家の宝刀であるセットプレーで先制点を奪う。ライスのCKに右SBのティンベルがヘッドで合わせた。
さらに前半アディショナルタイム１分、ショートカウンターからティンベルのパスを受けたサカが右足で強烈なシュートを叩き込み、２点目を挙げる。
後半開始直後の48分、ギュケレシュが左サイドから持ち込んでシュート。ニアサイドを抜くシュートで待望の移籍後初ゴールを奪う。
攻撃の手を緩めないホームチームは56分にも、CKから再びティンベルが押し込み、４−０とする。オランダ代表DFは２ゴール・１アシストの大活躍となった。
リーズは直後の58分に２枚替え。田中は悔しい早期交代となった。
ゲームを支配し続けるアーセナルは、後半アディショナルタイムにもギュケレシュのPKで加点。５−０で大勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】期待のギュケレシュが待望の初ゴール
