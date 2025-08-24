“新色グリーン”が高見え！【ユニクロ】大人はこう着る♡「ワイドパンツコーデ」

高見えして美脚効果まで狙える【ユニクロ】のワイドパンツに、新色のダークグリーンが登場。大人っぽい絶妙なダークカラーが、コーデをぐっとおしゃれに見せてくれそうです。きれいめにもカジュアルにもロングシーズン着回せる注目のアイテムを、大人コーデにうまく取り入れて。

抜け感を出して大人のこなれコーデに

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

@mhi_7746さんが「めちゃくちゃ汎用性高くて高見えする」と絶賛の、新色ダークグリーン。鮮やかなブルーのシャツを合わせれば、大人の垢抜けコーデに。シャツのボタンを外して抜き襟で着たり、足元はフラットシューズにしたりして抜け感を出すとシャレ見えしそうです。足元をスニーカーやパンプスに変えれば、秋まで長く楽しめる予感。

大人カジュアルな着こなしにもぴったり

プリントTシャツを合わせたカジュアルコーデでも、きれいめなダークグリーンのパンツは大活躍。落ち着いたカラーと、美脚効果を期待できるきれいなシルエットが、Tシャツコーデを大人っぽく見せてくれます。カーディガンを肩掛けして、こなれ感をプラスするのも垢抜けポイント。Tシャツにはデニムパンツを合わせがちですが「タックワイドパンツ」に変えるだけで、大人らしく仕上がります。

夏のシンプルコーデもサマになる！

フレンチスリーブのトップスと、タックワイドパンツのシンプルなカジュアルコーデ。パンツをダークグリーンにすると、モノトーンコーデよりも重い印象になりにくいはず。ハイウエスト仕様なので、@yuki__wearさんのようにトップスの裾をインしてコンパクトにまとめると、腰位置が高く見えるメリットも。

ダークトーンでまとめたモードカジュアル

パンツの色味に合わせ、ベストや小物類もダークトーンで統一。パンツの程よいワイド感と、大きめのベストで、ゆったりとしたシルエットを作っています。ベストのボタンを外してインナーをチラ見せしたり、白の入ったスニーカーを選んだりして、全体的に色味が重くならないようバランスを調整するのがコツ。秋口まで長く楽しめそうな、大人のモードカジュアルです。

