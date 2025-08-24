「なんだこの通信簿は！」テストはほぼ100点なのに父親が激怒した理由は？SNSで7.4万いいねを獲得した結末に納得の声【作者に聞いた】
「何だこの通信簿は」と叱る父親。「我が家の恥だ！」そこまで言う理由がわかると...？5コマ漫画家、伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「名家の跡取り」を紹介しよう。
■堅物親父かと思いきや…？
2025年3月28日にXへ投稿され、7.4万いいねを獲得した本作は、息子に対して「なんだこの通信簿は！」と叱るシーンから始まる。息子は、叱られる理由がわからず「でも、テストはほとんど100点で…」と成績のよさをアピールするが、父親は「『名家の跡取り』たるもの、必要なのはテストの点数ではない！人徳だ！」と熱弁するという内容だ。
怒りながらも実はいい父親というオチと、父親を冷静に分析する息子がウケた本作「名家の跡取り」。伊東さんの描く魅力的な他作品とあわせて、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
