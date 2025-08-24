¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤¬±ì¤¿¤¤¡×ÉÍ¾¾»Ô¤Î9³¬·ú¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²Ð»ö¡¡Á´¾Æ¤·¤¿Éô²°¤«¤é1¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤ò³ÎÇ§¡áÀÅ²¬¡¦ÉÍ¾¾»Ô
8·î23ÆüÌë¡¢ÉÍ¾¾»Ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢1Éô²°¤òÁ´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤«¤éÃËÀ1¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î23Æü¸á¸å10»þ¤´¤í¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¿·ÄÅÄ®¤Î9³¬·ú¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¡Ö1ÈÖ¾å¤Î³¬¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ù¥é¥ó¥À¤¬±ì¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤É¡¢Æ±¤¸·úÊª¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö19Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ¾Ã²Ð³èÆ°¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Ð¤Ï8³¬¤Î1¼¼¤òÁ´¾Æ¤·¤Æ¡¢¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Éô²°¤«¤é¤Ï¿È¸µ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤ÃËÀ1¿Í¤¬¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ê¡¢ÉÂ±¡¤Ø±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï1¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸½ºß¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤È³ÎÇ§¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤Î¿È¸µ¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢24ÆüÄ«¤«¤é¤Ï²Ð»ö¤Î¾Ü¤·¤¤¸¶°ø¤ò¾ÃËÉ¤ÈÄ´¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£