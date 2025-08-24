Æ²°ÂÎ§¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹³«ËëÇòÀ±! Ä¹ÅÄßº¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ò4È¯·âÇË
[8.23 ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè1Àá ¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È 4-1 ¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó]
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè1Àá¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢MFÆ²°ÂÎ§¤¬½êÂ°¤¹¤ëºòµ¨3°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÆ±8°Ì¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º£²Æ²ÃÆþ¤ÎÆ²°Â¤Ï17Æü¤ÎDFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¥¨¥ó¥¬¡¼¥¹Àï(¡û5-0)¤ËÂ³¤¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¸åÈ¾38Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ç¤ÏGKÄ¹ÅÄßº¤¬ÀèÈ¯¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²ù¤·¤¤4¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÏÁ°È¾22Ê¬¤ËÀèÀ©¡£MF¥¸¥ã¥ó¡¦¥¦¥º¥ó¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°Ãæ±û¤«¤é±¦Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡Á°È¾25Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÆ²°Â¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Î¥¦¥º¥ó¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£MF¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ð¥ª¥ä¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢2-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò¶´¤ó¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¹¶Àª¤ÏÂ³¤¯¡£¸åÈ¾2Ê¬¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é¥Ð¥ª¥ä¤¬±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î¸åÈ¾3Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±25Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬ßÚÎö¡£Â®¤¤¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤«¤éFW¥¢¥ó¥¹¥¬¡¼¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ¤¬»Å¾å¤²¡¢4-1¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾29Ê¬¤Ë¤ÏÆ²°Â¤ÎPSV»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥Þ¥ê¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¥§¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£ÌÁÍ§¤È¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ²°Â¤ÏÆ±38Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÈÂà¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï4-1¤Î¤Þ¤Þ¥²¡¼¥à¤ò½ª¤¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÀ®¸ù¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï³«Ëë2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè1Àá¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢MFÆ²°ÂÎ§¤¬½êÂ°¤¹¤ëºòµ¨3°Ì¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¥Û¡¼¥à¤ÇÆ±8°Ì¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ë4-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£º£²Æ²ÃÆþ¤ÎÆ²°Â¤Ï17Æü¤ÎDFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¥¨¥ó¥¬¡¼¥¹Àï(¡û5-0)¤ËÂ³¤¡¢±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¸åÈ¾38Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ç¤ÏGKÄ¹ÅÄßº¤¬ÀèÈ¯¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£²ù¤·¤¤4¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾25Ê¬¤Ë¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¤ÎÆ²°Â¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤Î¥¦¥º¥ó¤¬¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£MF¥¸¥ã¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥Ð¥ª¥ä¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ëº¸¤ËÃ¡¤¹þ¤ß¡¢2-0¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ò¶´¤ó¤Ç¤â¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¹¶Àª¤ÏÂ³¤¯¡£¸åÈ¾2Ê¬¡¢¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥×¥È¤«¤é¥Ð¥ª¥ä¤¬±¦Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¤µ¤é¤Ë¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Ä¾¸å¤Î¸åÈ¾3Ê¬¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æ±25Ê¬¤ËºÆ¤Ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬ßÚÎö¡£Â®¤¤¥Ü¡¼¥ë²ó¤·¤«¤éFW¥¢¥ó¥¹¥¬¡¼¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ¤¬»Å¾å¤²¡¢4-1¤È¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾29Ê¬¤Ë¤ÏÆ²°Â¤ÎPSV»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥Þ¥ê¥ª¡¦¥²¥Ã¥Ä¥§¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ø¡£ÌÁÍ§¤È¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Æ²°Â¤ÏÆ±38Ê¬¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤Ø¤ÈÂà¤¤¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï4-1¤Î¤Þ¤Þ¥²¡¼¥à¤ò½ª¤¨¡¢¥ê¡¼¥°Àï¤ÎÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤ËÀ®¸ù¡£¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï³«Ëë2Ï¢¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£