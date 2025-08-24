Éðµ·Àî¤ÇÀîÍ·¤Ó¤ÎÃËÀÅ®¤ì½ÅÂÎ¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢Àî¤Î¿¼¤ß¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¡¡´ôÉì¡¦»³¸©»Ô
23Æü¸á¸å¡¢´ôÉì¸©»³¸©»Ô¤ÎÉðµ·Àî¤Ç¡¢ÀîÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿19ºÐ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬¤ª¤Ü¤ì¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÉðµ·Àî¤ÇÀîÍ·¤Ó¤ÎÃËÀÅ®¤ì½ÅÂÎ¡¡¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤ÎÂç³ØÀ¸¡¢Àî¤Î¿¼¤ß¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¡¡´ôÉì¡¦»³¸©»Ô
23Æü¸á¸å2»þÈ¾²á¤®¡¢»³¸©»ÔÉÙ±Ê¤ÎÉðµ·Àî¤Ç¡Ö10Âå¤ÎÃËÀ¤¬Àî¤ÇÅ®¤ì¤¿¡×¤È¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿¿Í¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Å®¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¹ñÀÒ¤Ç´ôÉì¸©°ÂÈ¬Ä®¤Î19ºÐ¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤Ç¡¢¿å¿¼Ìó2¥áー¥È¥ë¤ÎÀîÄì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òÍ§¿Í¤é¤¬µß½õ¤·¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉ¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤ÏÍ§¿Í5¿Í¤ÈÀîÍ·¤Ó¤ËË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÉýÌó20¥áー¥È¥ë¤ÎÀî±è¤¤¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¿¼¤ß¤Ë¤Ï¤Þ¤êÅ®¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Àî¤ÎÎ®¤ì¤ä¿åÎÌ¤ÏÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢·Ù»¡¤ÏÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬¤ª¤Ü¤ì¤¿Åö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£