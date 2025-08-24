◇米女子ゴルフツアーCPKC女子オープン第2日（2025年8月22日 カナダ ミシサガGC（6661ヤード、パー71））

第2ラウンドが行われ、前週のポートランド・クラシックで米ツアー初優勝を飾った岩井明愛（23＝Honda）が4バーディー、2ボギーの69で回り、通算9アンダーで単独首位を守った。リードを2打から3打に広げ、ツアー史上4人目の初優勝からの2連勝、日本勢では宮里藍以来、15年ぶり2人目となる2週連続優勝に向け快走を続けている。

岩井明が安定感のあるゴルフで単独トップを守った。64の初日に比べれば物足りないスコア（69）かもしれないが「いいゴルフだったと思う。今日はパットが入らなかっただけ。焦りはなかった」と表情は明るい。

2番で3パットを喫し今大会初ボギーを叩いたものの、3番パー3で1・5メートルにつけてバウンスバック。パー5の5番では左セミラフから1・5メートルにつけてバーディーを奪い、13番、17番は2〜3メートルのチャンスをものにした。

ツアー初優勝した前週からショットは好調をキープ。2日間のフェアウエーキープ率は75％、パーオン率は77・78％を記録しており「ティーショットがいい感じで打てている。フェアウエーから（第2打を）打てるといいスコアをつくれる」と好感触を口にする。

2週連続優勝なら、日本人では10年の開幕戦ホンダPTT・LPGAタイランド、第2戦HSBC女子チャンピオンズを制した宮里藍以来15年ぶり2人目。初優勝からの2連勝（記録が残る93年以降）となれば、93年のトリッシュ・ジョンソン（英国）、96年のエミリー・クレイン（米国）、16年のアリヤ・ジュタヌガーン（タイ、3連勝）に続いて史上4人目の快挙だ。

ポートランド・クラシックは2打差の4位で週末を迎え逆転Vを飾ったが、今大会は3打リードで決勝ラウンドへ。2位には世界ランク1位のジーノ・ティティクル（タイ）ら強敵が並ぶが「ゴルフは自分との闘い。自分のプレーにまず集中したい」と冷静。自然体で新たな歴史をつくる。