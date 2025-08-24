「お小遣い制の先輩が多めに支払ったワケ…」割り勘でモメない、飲み会の意外なヒントとは？【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→現金派とキャッシュレス派がいる飲み会、割り勘どうする？
2021年4月の退職をきっかけに、X(旧Twitter)で漫画を投稿し始めたやぎ公さん(@yagi_kou_)。30年間勤めた職場での経験をもとに描く『ネコ谷さんは会社員』は、普通の会社員・ネコ谷さんや、現代っ子の憎めない後輩・チュー尊寺君など、個性豊かなキャラクターが繰り広げるリアルな会社員生活を描いた作品として注目を集めている。今回は、キャッシュレス決済について描かれた漫画とともに、作者のやぎ公さんに話を聞いた(後編)。
割り勘で困った経験について、やぎ公さんは「勤めていたとき、4、5人で飲みに行って、ひとりが会計を済ませたあと、割り勘で集金しようとしたら、酔っ払いが大騒ぎして店員さんに苦笑いされて困りました。冷静な人が1人もいなくて…」と当時のエピソードを明かした。
本作に登場するネコ谷さんのような素敵な先輩は、実際にいたのだろうか？「一緒に飲みに行って多めに払ってくださった先輩ももちろん素敵です」と話すやぎ公さん。なかでも特に印象的だったのは、お小遣い制だった既婚者の先輩だという。「安い居酒屋を見つけて私と後輩たちを誘ってくれたことがあって。そのとき、お小遣い制で大変なのに少し多めに払ってくださったんです。涙ぐましさもありましたが、いつもよりさらにうれしい気持ちになったのを覚えています」と語った。
近年、キャッシュレス決済が増加している一方、「まだまだ現金！」という人も多い。さまざまな年代が集まる場では、ネコ谷さんのような気遣いが“人間関係を円滑にする”ヒントになるかもしれない。
取材協力：やぎ公(@yagi_kou_)
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。製品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。