¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡ÈºÇÂçµé¡ÉÃæ¹ñÂç»È´Û¤Î·úÀß·×²è¡¡±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÂçµ¬ÌÏÈ¿ÂÐ¥Ç¥â
¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñÂç»È´Û¤Î·úÀß·×²è¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¹ñÆâ¤ÇÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23Æü¤Ë¤Ï¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥Ç¥â¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÍÌ¾¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¥í¥ó¥É¥óÅã¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤ÎÃæ¹ñÂç»È´Û¤Î·úÀß¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
2018Ç¯¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬Âç»È´Û¤Î·úÀßÍÑ¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿²¦Î©Â¤Ê¾¶É¤ÎÀ×ÃÏ¤Ï¥í¥ó¥É¥óÃæ¿´Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¤µ¤Ï¤ª¤è¤½2ËüÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì¤ª¤è¤½3¤ÄÊ¬¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢·úÀß¤µ¤ì¤ì¤Ð¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµé¤ÎÃæ¹ñÂç»È´Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎµðÂç¤ÊÂç»È´Û¤ò¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë·úÀß¤¹¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡ÖÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÄµÊó³èÆ°¤Ê¤É¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤Ê¤É¤Î·üÇ°¤«¤é¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤ä¹á¹Á¤«¤é¤Î°Ü½»¼Ô¤é¤«¤éÈ¿ÂÐ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23Æü¤Ë¤Ï¤ª¤è¤½1000¿Í¤¬·×²èÈ¿ÂÐ¤Î¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤ËÂçµ¬ÌÏ¤Ê·úÀß¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤¬Á´ÂÎ¼çµÁÅª¤ÊÂÎÀ©¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×