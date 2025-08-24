¡ÚÂ®Êó¡ÛÈïµ¿¼Ô¤ÎÃË¤¬½ÐÆ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¾ÂÄÅ¤Î·Ù»¡½ð¡¡ÉÍ¾¾¤ÇÁáÄ«¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¶¯Åð¡¡Ìµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¡áÀÅ²¬¸©·Ù
8·î21Æü¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¶¯Åð»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï23Æü¡¢»ÔÆâ¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê44¡Ë¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯Åð¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è»ÔÌîÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê44¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï21Æü¸áÁ°4»þº¢¡¢ÉÍ¾¾»ÔÃæ±û¶è¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¥¹¥È¥¢¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È½¾¶È°÷¤Î½÷À¤ËÂÐ¤·¡¢¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤Æ¶¼¤·¡¢¸½¶â¤ª¤è¤½7Ëü±ß¤òÃ¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÅö»þ¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤Æ¡¢¹¤¯¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃË¤¬23Æü¡¢¾ÂÄÅ¤Î·Ù»¡½ð¤Ë¼«¤é½ÐÆ¬¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£