¥¯¥é¥»¥óU-15½à·è¾¡¤ò·ç¾ì¤·¡¢½é¤ÎU-15ÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Ë¹çÎ®¡£MFÈõ¸ý·ò»Ö(GÂçºåJr¥æ¡¼¥¹)¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡×¡Ö»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡¢Åß¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÂÔË¾¤ÎU-15ÆüËÜÂåÉ½½é¾·½¸¡£MFÈõ¸ý·ò»Ö(GÂçºå¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹)¤ÏÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎÊ¬¤âÂåÉ½¥Á¡¼¥à¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º±óÀ¬¤ÇÂ¿¤¯¤òµÛ¼ý¤·¡¢À®Ä¹¤ÈÈôÌö¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡£
¡¡2010Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤ÎÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿U-15ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢8·î23Æü¤«¤é9·î2Æü¤Þ¤Ç¥¦¥§¡¼¥ë¥º±óÀ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖThe Gary Speed Tournament¡×¤ÇU-15¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¡¢U-15ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢U-15¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ëÂåÉ½¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Èõ¸ý¤Ï¡¢23Æü¤ËÀéÍÕ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ä¾Á°Îý½¬¤ÇÉôÊ¬»²²Ã¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÂåÉ½¤Ê¤ó¤Ç¡¢´ò¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ÂåÉ½¤Ë»Ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤³¤³¤Ç¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢»Ä¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÍ½Â¬¤¬¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ò³è¤«¤·¤¿¼éÈ÷¤Î¶¯ÅÙ¤È¡¢¹¶·â»²²Ã¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¼«Ê¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤ÏÈõ¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤È¤³¤í¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡£¡Ö¾å¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¹Ô¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥×¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ëÈõ¸ý¤Ï¡¢¡È½éÂåÉ½¡É¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÞº¯¤ò»Ä¤·¡¢ÄêÃå¡¢¸Ä¿Í¾º³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡¡Èõ¸ý¤ÏÁ°Æü22Æü¤Þ¤ÇÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢(U-15)Âç²ñ(ËÌ³¤Æ»)¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬¤Û¤ó¤È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¯¥é¥»¥ó¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢6»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤±¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤«¤éÁ´»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤Ç6Ï¢¾¡¡£Èõ¸ý¤Ï5»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¡¢1»î¹ç¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢·ø¼é¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢23Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿U-15ÆüËÜÂåÉ½¥¦¥§¡¼¥ë¥º±óÀ¬¤Î¤¿¤á¡¢23Æü¤Î½à·è¾¡¤Ï·ç¾ì¡£Æ±¤¸¤¯¥¦¥§¡¼¥ë¥º±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿GK¾®Èªñ¥Î¼¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢(U-15)³«ºÅÃÏ¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÎ¥¤ì¡¢U-15ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¯¥é¥»¥ó¤Ç½à·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ø½Ð¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥¬¥ó¥Ð¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÏÂåÉ½¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×(Èõ¸ý)
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÅÁ¤¨¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤òÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÂ÷¤·¤¿¡£´ØÀ¾²¦¼Ô¡¦GÂçºå¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤Ï´ØÅì²¦¼Ô¡¦FC LAVIDA(ºë¶Ì)¤È¤Î½à·è¾¡¤ÇÀèÀ©¤·¡¢°ì»þµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÈ¾24Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¡£Èõ¸ý¡¢¾®Èª¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾40+4Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£2-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Èõ¸ý¤Ï¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ½é¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ËÎ×¤ß¡¢É¬¤ºÀ®Ä¹¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ë·è°Õ¤À¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¤³¤³¤ÇÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤¿»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡¢Åß¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢U-15ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢Èõ¸ý¤äÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢(U-15)Âç²ñ·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¿À¸ÍU-15¤òÎ¥¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëMF²Ö¸µÍÀå«¤é8Áª¼ê¤¬½é¾·½¸¡£Æ±Âç²ñ¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¿Ê¿ÅÄÎé¼¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö(º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Ë¤âÂåÉ½¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ëÁª¼ê¤Ï)ÀµÄ¾¡¢Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦(²ù¤·¤¤)»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¨¤¯¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¿ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¾ï¤Ë³ÆÃÏ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤È¾ðÊó¶¦Í¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤àÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£º£²ó¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º±óÀ¬¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡¢»Ø´ø´±¤Îµá¤á¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¡£ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)¤Î¤è¤¦¤Ë¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤ÎÈõ¸ý¤Ï¡¢½é¤ÎÂåÉ½³èÆ°¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤«¤éÂ¿¤¯¤òµÛ¼ý¤·¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤òÊÑ¤¨¤ë¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)
¡¡2010Ç¯À¸¤Þ¤ì°Ê¹ß¤ÎÁª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿U-15ÆüËÜÂåÉ½¤¬¡¢8·î23Æü¤«¤é9·î2Æü¤Þ¤Ç¥¦¥§¡¼¥ë¥º±óÀ¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¡ÖThe Gary Speed Tournament¡×¤ÇU-15¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÂåÉ½¡¢U-15ËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½¡¢U-15¥¸¥Ö¥é¥ë¥¿¥ëÂåÉ½¤È¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡Ç¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤ÏÈõ¸ý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¤È¤³¤í¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¡£¡Ö¾å¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¹Ô¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¥×¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¸ì¤ëÈõ¸ý¤Ï¡¢¡È½éÂåÉ½¡É¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÞº¯¤ò»Ä¤·¡¢ÄêÃå¡¢¸Ä¿Í¾º³Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤À¡£
¡¡Èõ¸ý¤ÏÁ°Æü22Æü¤Þ¤ÇÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢(U-15)Âç²ñ(ËÌ³¤Æ»)¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬¤Û¤ó¤È¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¯¥é¥»¥ó¤Ç¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤È¤«¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤â¼«Ê¬¤ÎÎÉ¤µ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢6»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤±¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸½éÀï¤«¤éÁ´»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤Ç6Ï¢¾¡¡£Èõ¸ý¤Ï5»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¡¢1»î¹ç¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢·ø¼é¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢23Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿U-15ÆüËÜÂåÉ½¥¦¥§¡¼¥ë¥º±óÀ¬¤Î¤¿¤á¡¢23Æü¤Î½à·è¾¡¤Ï·ç¾ì¡£Æ±¤¸¤¯¥¦¥§¡¼¥ë¥º±óÀ¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿GK¾®Èªñ¥Î¼¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢(U-15)³«ºÅÃÏ¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÎ¥¤ì¡¢U-15ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£
GK¾®Èªñ¥Î¼(GÂçºå¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹)¤â¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¡¢U-15ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÁÀ¤¦
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¯¥é¥»¥ó¤Ç½à·è¾¡¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ø½Ð¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÂåÉ½¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¥¬¥ó¥Ð¤Î¤ß¤ó¤Ê¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢¡Ø¼«Ê¬¤ÏÂåÉ½¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×(Èõ¸ý)
¡¡¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤âÅÁ¤¨¡¢ÆüËÜ°ì¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤³¤È¤òÃç´Ö¤¿¤Á¤ËÂ÷¤·¤¿¡£´ØÀ¾²¦¼Ô¡¦GÂçºå¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤Ï´ØÅì²¦¼Ô¡¦FC LAVIDA(ºë¶Ì)¤È¤Î½à·è¾¡¤ÇÀèÀ©¤·¡¢°ì»þµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¸åÈ¾24Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¡£Èõ¸ý¡¢¾®Èª¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤â´Þ¤á¤ÆÊ³Æ®¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¸åÈ¾40+4Ê¬¤Ë·è¾¡ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£2-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Èõ¸ý¤Ï¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ½é¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤ËÎ×¤ß¡¢É¬¤ºÀ®Ä¹¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ËÌá¤ë·è°Õ¤À¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ï»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤¬¤³¤³¤ÇÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤¿»ý¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¡¢Åß¤ÎÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢U-15ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢Èõ¸ý¤äÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢(U-15)Âç²ñ·è¾¡¿Ê½Ð¤Î¿À¸ÍU-15¤òÎ¥¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëMF²Ö¸µÍÀå«¤é8Áª¼ê¤¬½é¾·½¸¡£Æ±Âç²ñ¤Ê¤É¤ò»ë»¡¤·¤Æ¤¤¿Ê¿ÅÄÎé¼¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö(º£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼°Ê³°¤Ë¤âÂåÉ½¤Ë¿©¤¤¹þ¤á¤ëÁª¼ê¤Ï)ÀµÄ¾¡¢Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£²ó¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦(²ù¤·¤¤)»×¤¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÃæ¤Ç¤âÀ¨¤¯¤¤¤¤»Ò¤¿¤Á¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¤Î¤·¾å¤¬¤Ã¤ÆÍè¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡Ê¿ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¾ï¤Ë³ÆÃÏ¤Î»ØÆ³¼Ô¤¿¤Á¤È¾ðÊó¶¦Í¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤àÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£º£²ó¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º±óÀ¬¤Îµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡¢»Ø´ø´±¤Îµá¤á¤ë¡Ö¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¡×¤³¤È¡¢¡ÖÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¡£ÆüËÜÂåÉ½MF±óÆ£¹Ò(¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë)¤Î¤è¤¦¤Ë¹¶¼é¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤ÎÈõ¸ý¤Ï¡¢½é¤ÎÂåÉ½³èÆ°¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤«¤éÂ¿¤¯¤òµÛ¼ý¤·¡¢¾Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤òÊÑ¤¨¤ë¡£
MFÈõ¸ý·ò»Ö(GÂçºå¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹)¤Ï¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤ÇÍ½Â¬ÎÏ¤ä¹¶·â»²²Ã¤ÎÆÃÄ¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë
MF²Ö¸µÍÀå«(¿À¸ÍU-15)¤âÆüËÜ¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢(U-15)Âç²ñ½à·è¾¡¤ò·ç¾ì¤·¤ÆU-15ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡µÈÅÄÂÀÏº)