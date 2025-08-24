Aぇ! group“ほぼプライベート”で夏休み満喫 冠番組「あっちこっちAぇ!」新たなコンテンツスタート
【モデルプレス＝2025/08/24】Aぇ! groupのレギュラー冠番組「あっちこっちAぇ!」（毎週土曜深夜0時25分〜／ABCテレビ）から、新たなTELASAオリジナルコンテンツ「ちょっとひと息、Aぇ!時間〜もっとAぇ!旅いきますねん〜」が誕生。独占配信がスタートした。
【写真】Aぇ! group“ほぼプライベート”貴重な姿
Aぇ! groupが全国各地を巡り、お手伝いを通して地元の人たちとふれあいながら、日本中から愛されるグループを目指す“ふれあい旅番組”の「あっちこっちAぇ!」。TELASAでは放送版に未公開映像を加えた「未公開映像付き特別編」として配信しているほか、ロケの合間の休憩時間まで垣間見えるTELASAオリジナルコンテンツの「あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間」を独占配信中。そんな「あっちこっちAぇ!」から、新たなTELASAオリジナルコンテンツ「ちょっとひと息、Aぇ!時間〜もっとAぇ!旅いきますねん〜」が誕生した。
デビューからここまで駆け抜けてきたAぇ! groupのメンバーが石垣島で「夏休み」を満喫。「あっちこっちAぇ!」では定番の買い物やグルメ、そしてアクティビティや海でのビーチバレーなどを楽しむほか、夜にはしっぽり語り合いで本音トークも。メンバー5人の素の表情が垣間見える「あっちこっちAぇ!」の魅力がさらにパワーアップしている。
今回配信するのは石垣島編の第1弾。石垣島に到着し、まずはトゥクトゥクのような自動車「ONE LOVE号」で移動する5人。しかし出発直後、5人にいきなりハプニングが？さらに訪問先のユーグレナモールでは恒例の買い物タイムに、肉寿司をかけたジャンケン勝負などなど、思わず「何年後かに見返したらいい思い出になりそう」（正門良規）とつぶやいてしまうほど、ほぼプライベートな5人の姿が見られる。（modelpress編集部）
「あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間 〜もっとAぇ!旅いきますねん〜」
＜TELASA配信スケジュール＞
8月23日（土）放送終了後 石垣島旅1
9月6日（土）放送終了後 石垣島旅2
9月27日（土）放送終了後 石垣島旅3
「あっちこっちAぇ!」
毎週土曜深夜0時25分〜 ABCテレビにて放送
TELASA：毎週土曜深夜0時55分〜配信
「【TELASAオリジナル】あっちこっちAぇ!ちょっとひと息、Aぇ!時間」
TELASAで独占配信中
【Not Sponsored 記事】
【写真】Aぇ! group“ほぼプライベート”貴重な姿
◆「あっちこっちAぇ!」新たなコンテンツスタート
Aぇ! groupが全国各地を巡り、お手伝いを通して地元の人たちとふれあいながら、日本中から愛されるグループを目指す“ふれあい旅番組”の「あっちこっちAぇ!」。TELASAでは放送版に未公開映像を加えた「未公開映像付き特別編」として配信しているほか、ロケの合間の休憩時間まで垣間見えるTELASAオリジナルコンテンツの「あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間」を独占配信中。そんな「あっちこっちAぇ!」から、新たなTELASAオリジナルコンテンツ「ちょっとひと息、Aぇ!時間〜もっとAぇ!旅いきますねん〜」が誕生した。
今回配信するのは石垣島編の第1弾。石垣島に到着し、まずはトゥクトゥクのような自動車「ONE LOVE号」で移動する5人。しかし出発直後、5人にいきなりハプニングが？さらに訪問先のユーグレナモールでは恒例の買い物タイムに、肉寿司をかけたジャンケン勝負などなど、思わず「何年後かに見返したらいい思い出になりそう」（正門良規）とつぶやいてしまうほど、ほぼプライベートな5人の姿が見られる。（modelpress編集部）
◆番組情報
「あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間 〜もっとAぇ!旅いきますねん〜」
＜TELASA配信スケジュール＞
8月23日（土）放送終了後 石垣島旅1
9月6日（土）放送終了後 石垣島旅2
9月27日（土）放送終了後 石垣島旅3
「あっちこっちAぇ!」
毎週土曜深夜0時25分〜 ABCテレビにて放送
TELASA：毎週土曜深夜0時55分〜配信
「【TELASAオリジナル】あっちこっちAぇ!ちょっとひと息、Aぇ!時間」
TELASAで独占配信中
【Not Sponsored 記事】