¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°¡¡9²ó¤ËÂåÂÇ¤Ç»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤ë¡¡»î¹ç¤Ï¾¡¤Ã¤ÆÃÏ¶è2°Ì¤ËÉâ¾å
¡¡¡þ¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹1¡½0¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ê2025Ç¯8·î22Æü¡¡¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎµÈÅÄ¤Ï1¡½0¤Î9²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÂåÂÇ½Ð¾ì¡£ÅðÎÝ¤ÇÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎÏ¤Ê¤¤»°¥´¥í¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ï½ÉÅ¨¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ë¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ÇÃÏ¶è2°Ì¤ËÉâ¾å¡£¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥³¡¼¥é´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î°ìÀï¤Ç¤Ï¡¢4²ó¤Î¹¶·âÃæ¤Ë¥ê¥¹¤¬¥Þ¥¦¥ó¥ÉÉÕ¶á¤Þ¤ÇÆþ¤ê¹þ¤ß¡¢´ÑµÒ¤¬Âç´¿À¼¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£