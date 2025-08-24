◆米大リーグ パドレス２―１ドジャース（２２日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

パドレス・ダルビッシュ有投手（３９）が２２日（日本時間２３日）、今季最後の首位攻防３連戦の初陣となる本拠地・ドジャース戦に先発し、６回１安打１失点の快投。愛妻と愛息の誕生日に今季３勝目を挙げ、チームは７日ぶりに同率首位に並んだ。休養明けで２日ぶりに「１番・ＤＨ」で先発出場したドジャース・大谷翔平投手（３１）は、３打数無安打１四球で連続試合安打は「５」で途切れた。

絶対に落とせない大一番でも、ダルビッシュは驚くほど冷静だった。１点リードの６回１死で打者は大谷。本塁打だけは避けたい状況で「大谷君には申し訳ないけど、四球でもいい配球だった」とスプリット、カーブの連投で最後は歩かせた。だが、続くベッツを内角低めシンカーで三ゴロ。注文通りに三併殺に仕留め、相棒フェルミンと力強くハイタッチを交わした。６回１安打１失点の快投。今季最後の首位攻防３連戦で貴重な３勝目を手にした。

大谷を徹底マークした。今季２度目の対決。「一辺倒では無理なので、いろいろな球を使いました」と計１３球のうち直球は１球のみでスライダー、カーブなど計６種類の変化球を駆使し、無安打に封じた。前回１７日（同１８日）の敵地・ドジャース戦では、初回１死一、二塁から強打者フリーマンに直球系３連投で被弾し、初回で計４失点の４回降板。「調子に乗ってしまった」と、猛省していたが名誉挽回のチャンスを生かした。

大切な日だった。この日、は試合を観戦した元レスリング世界女王の妻・聖子さんの誕生日。さらに「妻と一番下の息子が同じ誕生日」という特別な日だった。試合後には義兄・山本ＫＩＤ徳郁さん（享年４１）がプリントされたＴシャツ姿で登場。「いい投球ができなかったら恥ずかしいと思っていた」と、安どした。

１６日に３９歳の誕生日を迎えた右腕は「もう来年４０歳。体も変化していますし、相手だけでなく、自分との闘いもある。それも楽しみながらやれている」。宿敵のＷＳ連覇阻止へ―。大ベテランが終盤戦の鍵を握っている。（竹内 夏紀）