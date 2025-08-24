Aぇ! group、石垣島5人旅第1弾配信 ほぼプライベート気分でいきなりハプニング発生
5人組グループ・Aぇ! groupによるABCテレビ『あっちこっちAぇ!』（毎週土曜 深0：25）。TELASAでは「未公開映像付き特別編」、さらにロケの合間の休憩時間まで垣間見えるTELASAオリジナルコンテンツの『あっちこっちAぇ! ちょっとひと息、Aぇ!時間』も独占配信中だ。
【写真】ほぼプライベート!?石垣島を楽しむAぇ! group
全国各地を巡り、お手伝いを通して地元の人たちとふれあいながら、日本中から愛されるグループを目指す“ふれあい旅番組”の『あっちこっちAぇ!』。新たなTELASAオリジナルコンテンツ『ちょっとひと息、Aぇ!時間〜もっとAぇ!旅いきますねん〜』が誕生した。
デビューからここまで駆け抜けてきたAぇ! groupのメンバーが石垣島で「夏休み」を満喫。『あっちこっちAぇ!』では定番の買い物やグルメ、そしてアクティビティや海でのビーチバレーなどを楽しむほか、夜にはしっぽり語り合いで本音トークも飛び出す。
今回配信するのは石垣島編の第1弾。石垣島に到着し、まずはトゥクトゥクのような自動車「ONE LOVE号」で移動する5人。しかし出発直後、5人にいきなりハプニングが…さらに訪問先のユーグレナモールでは恒例の買い物タイムに、肉寿司をかけたジャンケン勝負などなど、思わず「何年後かに見返したらいい思い出になりそう」（正門良規）とつぶやいてしまうくらい、ほぼプライベートな5人が映し出される。
