◆卓球 ノジマＴリーグ（２３日、神奈川・平塚総合体育館）

女子で昨季覇者の神奈川が日本ペイントに延長の末に３―２で競り勝ち、ホームで今季初白星（１敗）を飾った。張瑞、桜井花組が第１試合のダブルス、新加入の牛嶋星羅が第２試合を取ったが、第３試合で平野美宇主将が横井咲桜に２―３で競り負け、第４試合も連続で取られた。２勝２敗で迎えた延長の１ゲーム先取のビクトリーマッチ（ＶＭ）で平野が１８歳の青木咲智と対戦し、７―８から４連続得点で勝利に導いた。

チームを束ねる主将の決意だ。ＶＭで平野は力いっぱいフォアを振り抜き、相手のラケットをはじいた。ホームの大歓声が鳴ると、両拳を握って喜んだ。１日に敵地で京都にＶＭで敗れており、ホームで今季初白星。主将は勝利後の場内インタビューで「３番で横井選手に負けてしまって、最後は私じゃないかなと思ったけど、王子監督が起用して下さった。皆さんの応援のおかげで勝つことができました」と感謝の言葉を口にした。

会場前からホーム開幕を待ちわびたファンの列ができた。２勝０敗で迎えた第３試合は昨季も苦戦していた難敵・横井にフルゲームで惜敗。ＶＭも横井の起用が予想されたが、１８歳の青木との対戦で「びっくりした」。先に２点を失ったが、国内外で活躍してきた２５歳が勝負強さを見せた。得意のバックでクロスを厳しくつくと、４―４からカウンターだ。７―８からはサーブ３球目のバックドライブを決めると、４連続得点で勝ちきった。

昨季はレギュラーシーズン２位からプレーオフで優勝した。今季、チームとしては初のリーグ２連覇が目標だ。２４日は日本生命と対戦する。主将３季目の平野は「今日はＶＭで戦った青木選手が１８歳と聞いて、私は２５歳で結構、ベテランだと思いました。明日もあるので、今季見に来てくれたらうれしいです」と呼びかけた。