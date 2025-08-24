ドイツ１部ブンデスリーガの開幕戦は２３日、６試合が行われ、今季フライブルクからフランクフルトに移籍したＭＦ堂安律は、ホームのブレーメン戦で先発し、４―１の勝利に貢献した。堂安は右ＭＦで後半３８分まで出場し、得点やアシストはなかったが、新加入のチームにフィットしたプレーで攻守に役割を果たした。

フランクフルトは前半２２分、トルコ代表の１９歳ＭＦジャン・ウズンが右足で強烈なミドルシュートを決めて先制。さらに同２５分、堂安の守備から敵陣でボールを奪い、ウズンのラストパスから２０歳ＭＦバホーヤが決めて２点目を奪った。後半立ち上がりにもブレーメンのミスをつき、バホーヤが決めて３点目。その後１点は返されたが、後半２５分にはＦＷクナウフが４点目を奪い、開幕戦勝利を飾った。

またドイツと日本の国籍を持つブレーメンの２１歳ＧＫ長田澪（ミオ・バックハウス）も先発出場し、ブンデスリーガデビューを果たした。長田は川崎の下部組織出身で、今夏トットナムに移籍した日本代表ＤＦ高井幸大とともに川崎のアカデミーでプレー。１８年にドイツでブレーメンの下部組織入りし、２３―２４年シーズンはオランダ１部フォレンダムへ期限付き移籍して経験を積んだ。ブレーメンに戻った昨季は出場がなかったが、今季は昨季までの正ＧＫツィーラーがフランクフルトに移籍し、開幕戦でポジションを射止めた。この日は立ち上がりこそ固さが見えたが、終了間際には好セーブも見せた。しかしチームは４失点大敗し、長田にとってもほろ苦いデビューとなった。