【韓国発】BOKHODUのくるみボール♡新大久保で味わえる新感覚スイーツ

韓国の伝統菓子をアレンジした新感覚スイーツ「BOKHODU（ボクホドゥ）」が、ついに東京・新大久保にオープンしました。香ばしいくるみと優しい甘さのあんこを包んだ「くるみあんボール」、濃厚なバターがとろける「あんバターボール」など、ひと口サイズで楽しめる贅沢なラインナップ。おやつや贈り物にもぴったりで、韓国好きの女性たちの間で早くも話題を集めています♡

香ばしさ広がる「くるみあんボール」

BOKHODUの定番「くるみあんボール」は、香ばしいくるみとほどよい甘さのあんこをしっとり生地で包み込んだひと品。

ティータイムのお供やちょっとした差し入れにも人気で、4個入り、8個入り、20個入りから選べるのも嬉しいポイントです。

ひと口サイズなので食べやすく、何個でもつい手が伸びてしまうやさしい味わいが魅力です。

贅沢な味わい「あんバターボール」

「くるみあんバターボール」は、くるみあんの中にコクのあるバターをサンドした贅沢なスイーツ。かじった瞬間、バターの塩気とあんこの甘みが絶妙に絡み合い、満足感たっぷりの一品です。

こちらも4個入り、8個入り、20個入りとシーンに合わせて選べるので、手土産やおもてなしにもぴったり。濃厚さと食べ応えに、思わず笑顔がこぼれます♪

店舗と展開情報

日本初上陸は福岡・大名店（2024年12月6日オープン）。続いて、東京・新大久保店が2025年8月5日にプレオープンし、8日にグランドオープンしました。

住所は東京都新宿区百人町1-6-15 N・Kビル1F。営業時間は10:00～22:00で、アクセスの良さも魅力です。

また、催事「KFES～1日韓国旅 in 有楽町マルイ～」でも出店し、多くの人々に話題を届けています。

手土産にもぴったりな韓国スイーツ♡



韓国スイーツブランド「BOKHODU」の「くるみボール」や「あんバターボール」は、自分へのご褒美はもちろん、家族や友人への贈り物としても最適。

香ばしさと甘さ、そして上品な見た目は、きっと喜ばれること間違いなしです。全国展開も視野に入れているので、今後ますます注目が高まりそう。

韓国好きならぜひチェックしてみてくださいね。