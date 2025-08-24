【今日の献立】2025年8月24日(日)「豚肉のズッキーニ巻き」
ショウガや梅などを味付けにつかうと、口当たりがサッパリします。熱い夏でもご飯が進む献立。
【主菜】豚肉のズッキーニ巻き
ズッキーニは火を通すと柔らかくなり、豚肉の食感とマッチ！市販の麺つゆで味付けも簡単に。
©Eレシピ
調理時間：25分
カロリー：307Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）豚ロース肉 (薄切り)8枚
＜下味＞
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
片栗粉 適量 ズッキーニ 1/2本 サラダ油 小さじ2
＜調味料＞
麺つゆ (3倍濃縮)大さじ2
ショウガ (すりおろし)小さじ1
水 大さじ2
きび砂糖 小さじ1
サニーレタス 1~2枚
プチトマト 2個
【下準備】ズッキーニは長さを半分に切り、縦に4等分にする。サニーレタスは食べやすい大きさにちぎる。プチトマトはヘタを取り、半分に切る。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. 豚ロース肉を広げて＜下味＞の材料を振る。手前にズッキーニを置き、くるくると端から巻く。片栗粉をまぶし、余分な粉をはたく。
©Eレシピ
ズッキーニの両端が出てもOKです。
2. フライパンを中火で熱し、サラダ油を入れる。(1)の閉じ目を下にして並べ、途中ひっくり返し、全面にに焼き色が付いたら弱火にして蓋をして焼く。
©Eレシピ
ズッキーニに竹串がスッと刺さるくらいが焼き上がりの目安です。
3. (2)に＜調味料＞を加え、トロミがつくまで煮詰める。
©Eレシピ
4. 器にサニーレタスとプチトマトをのせ、(3)を盛る。フライパンに残ったタレをかける。
©Eレシピ
【副菜】キューブ野菜の梅オイル和え
ニンジンはじっくりと塩で蒸し煮にし、キュウリはサッと火を通すと野菜の旨みが引き立ちます。常備菜にも◎
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：105Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）キュウリ 1本 ニンジン 1/4本 塩 少々
水煮コーン (冷凍)50g
＜梅オイル＞
梅干し 2個
オリーブ油 大さじ1
酢 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1/2
【下準備】キュウリは端を切り落とし、7mmの角切りにする。ニンジンは洗い、皮の汚れた部分だけ取り除き、皮つきのまま7mmの角切りにし、塩少々をまぶしてしばらく置く。
©Eレシピ
ニンジンに塩をまぶすことで、水分とともにえぐ味を取り除きます。調理時間には含まれません。
水煮コーンは解凍する。＜梅オイル＞の梅干しは種を取り除き、包丁でたたく。
【作り方】1. ＜梅オイル＞を作る。材料をボウルに入れ、混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. 小鍋にニンジンとひたひたになるくらいの水を入れ、中火にかける。蓋をしてニンジンが柔らかくなるまで煮る。
©Eレシピ
水がなくなるまで煮ますが、柔らかくなる前に水がなくなったら少量ずつ湯を足しましょう。柔らかくなっても水分が残っていたら、捨ててください。
3. (2)の水分がなくなったら、キュウリ、水煮コーンを加え、サッと炒め合わせる。
©Eレシピ
4. (3)を(1)のボウルに入れ、混ぜ合わせる。冷蔵庫で冷やし、食べる直前に器に盛る。
©Eレシピ
冷蔵庫で冷やす時間は調理時間に含まれません。
【副菜】おぼろ豆腐の冷やしみそ汁
だしを使わず、お湯で溶かすだけの簡単みそ汁。よく冷やして召し上がれ。暑い日や朝食にもピッタリ。
©Eレシピ
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：104Kcal
レシピ制作：おうちごはん研究家、管理栄養士、スパイスコーディネーター 金丸 利恵
材料（2人分）おぼろ豆腐 1丁
キュウリ 1/2本 塩 少々
＜冷やしみそ汁＞
みそ 大さじ2
熱湯 200ml
水 100ml
かつお節 少々
すり白ゴマ 少々
【下準備】キュウリは端を切り落とし、薄い輪切りにする。塩少々を振ってもみ、しんなりしたら絞って水気をきる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜冷やしみそ汁＞のみそをボウルに入れ、分量の熱湯を加え、泡立て器で混ぜる。みそが溶けたら分量の水を入れ、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やす。
©Eレシピ
冷蔵庫で冷やす時間は調理時間に含みません。急いでるときは水の代わりに氷を入れると早く冷えます。
2. 器に、おぼろ豆腐をスプーンで大きくすくって、半分ずつ入れる。＜冷やしみそ汁＞を注ぎ、キュウリをのせ、かつお節とすり白ゴマを散らす。
©Eレシピ