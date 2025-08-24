新加入の日本人コンビがリーグ戦初先発！ 王者セルティックは３発快勝でリーグ戦３連勝を飾る
現地８月23日に開催されたスコットランドリーグの第３節で、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔の日本人４選手が所属する王者セルティックが、ホームでリビングストンと対戦した。
前田と旗手がベンチスタート、今夏に加入した山田と稲村がリーグ戦初先発を果たしたセルティックは、立ち上がりから圧倒的にゲームを支配する。
14分には相手の最終ラインを抜け出したエンゲルスのラストパスを山田が押し込んだが、エンゲルスがオフサイドを取られてゴールとはならない。
その後はボールを握って試合を進めるも、決定機まで持ち込めない時間が続く。35分には左サイドからの稲村の正確なクロスに山田が頭で合わせたが、相手GKの好守に阻まれた。このままスコアレスで前半を終える。
迎えた後半、セルティックは47分に先制に成功する。左サイドでボールを受けたヤン・ヒョンジュンがカットインから鋭いミドルシュート。相手GKがはじいたボールをニグレンが押し込んだ。
53分、左サイドを突破したヤン・ヒョンジュンのクロスに飛び込んだ山田がダイレクトで合わせるも、枠を捉えられない。
それでも71分には、ショートコーナーの流れから最後は再びニグレンがネットを揺らして追加点を挙げると、その４分後には途中出場の前田のクロスにケニーがダイレクトで合わせて３点目を決めた。
このまま３−０で終了し、勝利したセルティックがリーグ戦３連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介
前田と旗手がベンチスタート、今夏に加入した山田と稲村がリーグ戦初先発を果たしたセルティックは、立ち上がりから圧倒的にゲームを支配する。
14分には相手の最終ラインを抜け出したエンゲルスのラストパスを山田が押し込んだが、エンゲルスがオフサイドを取られてゴールとはならない。
迎えた後半、セルティックは47分に先制に成功する。左サイドでボールを受けたヤン・ヒョンジュンがカットインから鋭いミドルシュート。相手GKがはじいたボールをニグレンが押し込んだ。
53分、左サイドを突破したヤン・ヒョンジュンのクロスに飛び込んだ山田がダイレクトで合わせるも、枠を捉えられない。
それでも71分には、ショートコーナーの流れから最後は再びニグレンがネットを揺らして追加点を挙げると、その４分後には途中出場の前田のクロスにケニーがダイレクトで合わせて３点目を決めた。
このまま３−０で終了し、勝利したセルティックがリーグ戦３連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！Jリーガーが好きな女性タレントランキングTOP20を一挙紹介