【しまむらの淡色】が可愛いーーーッ♡ 大人の華やか見え！「フレアトップス」

取り入れるだけでコーデがぱっと華やかになるフレアトップス。【しまむら】から、大人が着やすくて今っぽい、淡色のフレアトップスが登場しています。褒められコーデが作れそうな華やかなフレアトップスで、一目置かれるおしゃれさんを目指して。

シルエットが変化する！ アシメフリルトップス

【しまむら】「TT＊COL2WAYフレアPO」\1,419（税込）

アシンメトリーなフリルデザインが目を引くリブトップス。片側のフリルの位置を動かせるので、ときには肩まで上げてノースリ風に、ときには二の腕部分まで下ろして肩開きトップス風にと、アレンジを楽しめます。@chii_150cmさんは「サッと着るだけで一瞬でコーデが華やかになります」と紹介。ひとくせあるトップスは、おしゃれ度アップを狙えます。

フリルでウエスト部分にアクセントを作る

フリルをウエスト近くまでおろして着れば、裾フリルトップスのような見た目になり、ウエストまわりにおしゃれなアクセントができます。シルエットのメリハリが強調されるので、スタイルアップも狙えそう。ほどよくカジュアルなサンダルとワイドパンツで、甘さを調整しながらコーデをまとめるのが、大人っぽく着こなすコツです。

フレア袖 × レース切り替えの上品トップス

【しまむら】「TT＊COLレースキリカエT」\1,089（税込）

ふんわり広がる袖と、繊細なレース切り替えがおしゃれなTシャツ。なじみのいい上品な色味なので、オンでもオフでも着回せそうです。きれいめに着こなせるTシャツを探している人にぴったりの一枚。@chii_150cmさんは「キレイめに着られるのでとっても使いやすい」と絶賛しています。

ワンピースと合わせても存在感ばっちり

フレア袖の可愛いTシャツを、ワンピースのインナーとして活用。同色系のコードレースを使ったロングワンピースが、トップスと相性ばっちりです。レイヤードしてもフレア袖は存在感たっぷりで、ワンピのリボンモチーフも相まって、上半身が華やかに。女性らしいアイテムを組み合わせたレイヤードスタイルは、足元をぺたんこシューズにして、こなれ感を出すのがポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@chii_150cm様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Hina.W