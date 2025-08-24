サザンオールスターズの桑田佳祐が、１０月１２日に東京・日本武道館で一夜限りの特別イベント「“Ｔｈｅ・秋の文化祭（ミュージックフェス）”『九段下フォーク・フェスティバル’２５』」を開催することが２４日、分かった。レギュラーラジオのＴＯＫＹＯ ＦＭ「桑田佳祐のやさしい夜遊び」の中で発表された。桑田が武道館に立つのは、２０１５年８月のサザンオールスターズの全国ツアー（追加公演）以来１０年ぶりになる。

「―やさしい夜遊び」の放送３０周年と、ＴＯＫＹＯ ＦＭの開局５５周年を記念し、同局の「番組と局が大きな節目を迎えるにあたり、何か特別なイベントをやりませんか？」という提案に、桑田が賛同。リスナーへの感謝の意を込めて発案した。洋楽・邦楽を問わず、ギター１本持ち寄れば気軽に誰でも楽しめるフォークソング（大衆音楽）。フォークへの愛とリスペクトを込め、ＴＯＫＹＯ ＦＭに近い日本武道館で開催される。

桑田は「１０月１２日、まだまだ残暑も厳しいかもしれませんが、秋ですよ。イベントまで我々も全力で（取り組みたい）。力を抜いて準備を進めて参ります」と約束。「文化祭、学園祭みたいでどうかな？と提案させてもらいました。どうぞお楽しみに」と話した。

出演者に関しては「桑田佳祐 他 ゲストあり」と表記されている（事前発表の予定はなし）。桑田の呼びかけのもと、どんな音楽仲間が登場するのか。早くも期待は高まるばかりだ。