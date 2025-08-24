【BE@RBRICK PlayStation 400%】 2026年2月 発売予定 価格：14,080円

メディコム・トイは、可動フィギュア「BE@RBRICK PlayStation 400%」を2026年2月に発売する。価格は14,300円。8月24日0時から9月10日23時59分までMCT TOKYOにて予約を受け付ける。

「BE@RBRICK PlayStation 400%」は、テディベアをモチーフにしたアクションフィギュア「BE@RBRICK 400%」シリーズと「PlayStation」のコラボ商品。顔の部分に「△○×□」、胸元には「PlayStation」のロゴがプリントされている。

BE@RBRICK PlayStation 400%

2026年2月発売・発送予定

頒布価格：14,300円

全高：約280mm

メディコム・トイ直営各店舗及びオンラインストア各店、他一部店舗にて発売予定

予約：MCT TOKYOにて8月24日0時～9月10日23時59分まで

□MCT TOKYOのページ

“プレイステーション ファミリーマーク”、“PlayStation”および“プレイステーション シェイプスロゴ”は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

(C) 2025 Sony Interactive Entertainment inc.

BE@RBRICK TM & (C) 2001-2025 MEDICOM TOY CORPORATION. All rights reserved.