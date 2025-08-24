鈴木唯人、トップ下で好機演出も決めきれず…3失点のフライブルクは開幕黒星スタート
ブンデスリーガ開幕節が23日に行われ、フライブルクとアウクスブルクが対戦した。
今夏、日本代表MF堂安律がフランクフルトへ旅立つことになったが、ブレンビーから同代表MF鈴木唯人を迎え入れたフライブルク。2025−26シーズンの第1節はアウクスブルクをホームに迎え入れる。
日本代表MF鈴木がトップ下でスタメン出場を果たした一戦は、24分に鈴木が好機を演出。左サイドのポケットに侵入し、中央へグラウンダーのクロス。しかし、フリーのエレン・ディンクチが放ったシュートは枠を捉えることはできない。
すると32分、アウェイのアウクスブルクが先制。ディミトリス・ヤヌリスが左足を振り抜くと、ルーカス・キュブラーに当たりシュートコースが変わる。これにGKノア・アトゥボルは逆をとられ、シュートはゴールに吸い込まれた。そして39分、鈴木にビッグチャンスが訪れる。ペナルティエリア内でフリーでボールを受けるも、シュートはバーを大きく越えてしまう。
1点リードのアウクスブルクは、42分がクリスラン・マツィマがコーナーキックから、アディショナルタイムにはマリウス・ヴォルフがカウンターからゴールを沈め、3点リードで試合を折り返す。
反撃を試みるフライブルクは57分にPKを奪取。これをヴィンチェンツォ・グリフォが成功させ、2点差に迫る。そして70分、ユリアン・シュスター監督は鈴木の交代を決断し、マーリン・ロールを投入する。その後も、ゴールを目指すフライブルクだったが、得点を挙げることはできず。前半の3失点が響き、ホーム開幕節での勝利とはならなかった。
フライブルクは次節、31日にアウェイでケルンと対戦。アウクスブルクは30日に“王者”バイエルンをホームで迎え撃つ。
【スコア】
フライブルク 1−3 アウクスブルク
【得点者】
0−1 32分 ディミトリス・ヤヌリス（アウクスブルク）
0−2 42分 クリスラン・マツィマ（アウクスブルク）
0−3 45分＋2分 マリウス・ヴォルフ（アウクスブルク）
1−3 58分 ヴィンチェンツォ・グリフォ（PK/フライブルク）
