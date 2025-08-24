DCのアンチヒーロー「ブラックアダム」がゴールドスーツ版でMAFEXに登場！2026年2月発売
BLACK ADAM and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)
メディコム・トイは、アクションフィギュア「MAFEX BLACK ADAM（GOLD SUIT）」を2026年2月に発売する。価格は16,280円。
本商品は、映画「ブラックアダム」などに登場したDCのアンチヒーロー「ブラックアダム」を、GOLD SUIT Ver.で立体化した可動フィギュア。緻密かつダイナミックな造形と抜群の可動領域を両立している。頭部パーツ3種、各種エフェクトパーツ、玉座、可動式フィギュアスタンドが付属する。全高約165mm。
【製品仕様】
全高：約165mm
頭部原型製作：島崎恭一
原型製作／原型彩色：アートスピリッツ & PERFECT-STUDIO
【付属品】
・頭部パーツ3種
・各種エファクトパーツ
・玉座付属
・可動式フィギュアスタンド
※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。