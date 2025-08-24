【MAFEX BLACK ADAM（GOLD SUIT）】 2026年2月 発売予定 価格：16,280円

メディコム・トイは、アクションフィギュア「MAFEX BLACK ADAM（GOLD SUIT）」を2026年2月に発売する。価格は16,280円。

本商品は、映画「ブラックアダム」などに登場したDCのアンチヒーロー「ブラックアダム」を、GOLD SUIT Ver.で立体化した可動フィギュア。緻密かつダイナミックな造形と抜群の可動領域を両立している。頭部パーツ3種、各種エフェクトパーツ、玉座、可動式フィギュアスタンドが付属する。全高約165mm。

MAFEX BLACK ADAM（GOLD SUIT）

2026年2月 発売予定

価格：16,280円

【製品仕様】

全高：約165mm

頭部原型製作：島崎恭一

原型製作／原型彩色：アートスピリッツ & PERFECT-STUDIO

【付属品】

・頭部パーツ3種

・各種エファクトパーツ

・玉座付属

・可動式フィギュアスタンド

BLACK ADAM and all related characters and elements (C) & TM DC and Warner Bros. Entertainment Inc. (s25)

※監修中のサンプルを撮影しております。発売商品とは一部異なる場合がございます。