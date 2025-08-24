¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー Êá³Í¤·Ââ4¡×8·îÂè5½µÈ¯Çä¡ª
¡Ú¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー Êá³Í¤·Ââ4¡Û 8·îÂè5½µ È¯Çä ²Á³Ê¡§1²ó500±ß
(C)CAPCOM
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー Êá³Í¤·Ââ4¡×¤ò8·îÂè5½µ¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬¡¢Íî¤È¤··ê¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤ÆÊá³Í¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡£
¡¡ÂæºÂ¤ÎÄ¾·Â¤ÏÌó5.8cm¤Ç¡¢¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¡Ö¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É¡×¡¢¡Ö¥ì¡¦¥À¥¦¡×¡¢¡Ö¥É¥·¥ã¥°¥Þ¡×¡¢¡Ö¥Á¥ã¥¿¥«¥Ö¥é¡×¤ÎÁ´4¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ë¥·¥å¥Ù¥ë¥É
¥ì¡¦¥À¥¦
¥É¥·¥ã¥°¥Þ
¥Á¥ã¥¿¥«¥Ö¥é
(C)CAPCOM
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£