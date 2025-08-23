Google¤¬¡ÖAndroid 16 QPR2 Beta 1¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡ªPixel 6°Ê¹ß¤Ë¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¹¹¿·¤¬Äó¶¡³«»Ï¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼SDK¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ò½éÆ³Æþ
|Google¤¬Pixel 6°Ê¹ß¤Ë¡ÖAndroid 16 QPR2 Beta 1¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¡ª
Google¤Ï20Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Æ±¼Ò¤¬³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤Ê¤É¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖAndroid¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ù¡¼¥¿¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖAndroid Beta Program¡×¡Ê https://g.co/AndroidBeta ¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿·¤¿¤ËºÇ¿·¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖAndroid 16¡×¤Ë¤ª¤±¤ë2ÈÖÌÜ¤ÎQuarterly Platform Releases¡ÊQPR¡Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖAndroid 16 QPR2 Beta 1¡×¡Ê https://developer.android.com/about/versions/16/get-qpr?hl=en ¡Ë¤ò2025Ç¯8·î20Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÄó¶¡³«»Ï¤·¤¿¤È¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¿·¸å¤Î¥Ó¥ë¥ÉÈÖ¹æ¤Ï¡ÖBP41.250725.006¡×¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥Ñ¥Ã¥Á¥ì¥Ù¥ë¤Ï¡Ö2025-08-05¡×¡¢Google Play services¤Ï¡Ö25.25.33¡×¤Ç¡¢Android¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼SDK¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢´ûÂ¸¤ÎAPI¥ì¥Ù¥ë36¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¤¿¤ÊAPI¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Android 16 QPR2¤Ïº£¸å¡¢2025Ç¯11·î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç·ÑÂ³Åª¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¡¢2025Ç¯12·î¤ËÄó¶¡Í½Äê¤ÎÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¡ÖPixel Feature Drop¡×¤ÎÆâÍÆ¤òÀè¼è¤ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
QPR¤ÏGoogle¤¬³«È¯¡¦ÈÎÇä¤¹¤ë¡ÖPixel¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¹¥Þ¥Û¡¦¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¸þ¤±¤Ë»ÍÈ¾´ü¡Ê3¥«·î¡Ë¤´¤È¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤È¤Ê¤ëPixel Feature Drop¤òÀè¹Ô¤·¤Æ»î¤»¤ë¥Ù¡¼¥¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢Android 12¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¡¢¤½¤ó¤ÊQPR¤ÎAndroid 16¤Ë¤ª¤±¤ëÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯12·îÊ¬¤ÎPixel Drop¤ÎÆâÍÆ¤ò´Þ¤àAndroid 16 QPR2¤¬Äó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Android 16 QPR2 Beta 1¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÆâÍÆ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë¼«Æ°¥Æ¡¼¥ÞÀßÄê¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤äPDFÊ¸½ñ¤ÎÃí¼á¤ÈÊÔ½¸¡¢¾ÜºÙ¤Ê¿¨³Ð¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯À©¸æ¡¢¥¯¥¤¥Ã¥¯ÀßÄê¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡¢ÅðÆñËÉ»ß¥È¥°¥ë¡¢HDR¤ª¤è¤ÓSDR¤ÎÌÀ¤ë¤µÄ´À°¡¢IAMF¥Ç¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤ÎÆ³Æþ¡¢¥À¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Î³ÈÄ¥¡¢¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
What's new in Android 16 QPR2 Beta 1
UI, System Experience, and Accessibility
- Expanded Dark Theme
- Auto-Themed App Icons
- Interactive Chooser Sessions
- Smoother Android Migrations
- PDF Document Annotation and Editing
- Display Topology API
- Device-aware ViewConfiguration
- Granular Haptic Feedback Control
- Quick Settings Tile Categories
Media & Audio
- IAMF Decoding Support
- Personal Audio Sharing in Output Switcher
- New AAudio APIs
- HDR/SDR Brightness Slider
- Connectivity
- Companion Device Management Enhancements
- MediaRouter Network Privacy Improvements
Privacy & Security
- Secure Lock Device
- Phone Theft Protection Toggle
Developer Productivity
- Widget Engagement Metrics
- Early Warnings for 16KB Page Size Compatibility
- Enhanced Profiling
- More Robust Multi-Display Testing
¤Ê¤ª¡¢¥Ù¡¼¥¿ÈÇ¤Ê¤Î¤Ç°ÂÄêÀ¤ä¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆü¾ïÅª¤Ê»ÈÍÑ¤Ë¤ÏÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¥Ù¡¼¥¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¿Í¤Ë¤ÏÉÔ¶ñ¹ç¤ò´Þ¤á¤Æ¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ò¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
📣 Android 16 QPR2 Beta 1 is now available for testing! ¢ª https://t.co/qrV7RBxeS5— Android Developers (@AndroidDev) August 20, 2025
This release introduces our first-ever minor SDK version, bringing new APIs for UI, media, and connectivity outside of the yearly platform release. pic.twitter.com/94GSLbLIag
µ»ö¼¹É®¡§memn0ck
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë
¡¦¥¨¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡ÊS-MAX¡Ë smaxjp on Twitter
¡¦S-MAX - Facebook¥Ú¡¼¥¸
¡¦Android 16 ´ØÏ¢µ»ö°ìÍ÷ - S-MAX
¡¦Android Developers Blog: Android 16 QPR2 Beta 1 is here
¡¦Android 16 QPR2 Beta 1 now available! : r/android_beta
¡¦Get Android 16 QPR beta builds | Android Developers
¡¦Android ¥Ù¡¼¥¿ ¥×¥í¥°¥é¥à