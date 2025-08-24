Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½»¿Í¤Î½÷À­¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¤Æ»¦³²¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°äÂ²¤¬¡ÖÈá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¡¢º®Íð¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

»¦¿Í¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Ã«ËÜ¾­»ÖÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢º£·î20Æü¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢½»¿Í¤ÎÊÒ»³·Ã¤µ¤ó¤Î¶»¤Ê¤É¤ò¥Ê¥¤¥Õ¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·»¦³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢23Æü¡¢ÊÒ»³¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÈÈ¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤ÈÊ¹¤­¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º°ÂÅÈ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·üÌ¿¤ÊÁÜºº¤Ë´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²°ìÆ±¡¢Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¡¢º®Íð¤·¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤»¤á¤Æ°Â¤é¤«¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¿´¶­¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ö·ï¤Î3ÆüÁ°¤«¤éµÙ¤ß¤ò¼è¤ê¡¢´ØÀ¾¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Î¶ÐÌ³Àè¤Î¼ÒÄ¹
¡Ö8·î17Æü(Æü)¤«¤é21Æü(ÌÚ)¤Þ¤Ç²ÆµÙ¤ß¡¦¤ªËßµÙ¤ß¤ò(Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤¬)¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¡Ö¾®¤µ¤Ê¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤¹¡Ù¤È¸µµ¤¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÎÀ¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×

Ã«ËÜÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸¤äÈÈ¹Ô¤ÎÆ°µ¡¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£