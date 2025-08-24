南部桃伽が魅せる新色♡リルムーンZEROシリーズ「ゼロインク」誕生

人気カラコンブランド「リルムーン」から、待望のZEROシリーズ新色が2025年8月25日に登場します。イメージモデルはモデルとしても注目を集める南部桃伽さん♡ 今回の新色「ゼロインク」は、ダークウッドを思わせるブラックとライトブラウンのグラデーションが特徴。透明感あふれるクリっとした瞳を演出してくれる1dayレンズです。薄さ0.03㎜ならではの快適なつけ心地で、自然にきらめく瞳を楽しめます。

ZEROシリーズの快適なつけ心地

リルムーン「ZEROシリーズ」は、全度数でレンズ中央の厚みがわずか0.03㎜。国内ワンデー最薄※2を実現し、裸眼に近い自然な感覚で装用できます。

さらに酸素透過率はDK/t：45で、従来のレンズに比べ2倍以上※3の酸素透過性を持ち、目への負担を軽減。

保存液にはMPCポリマーを配合し、うるおいが持続するので乾燥やゴロゴロ感が気になる方にもおすすめです。

オペラ「マイラッシュ」から限定色ブルーベースブラック誕生♡自然なのに印象的な目元に

新色「ゼロインク」で透明感アップ

LIL MOON ZEROシリーズ「ゼロインク」

価格：1箱10枚入り 1,760円（税込）

今回仲間入りする「ゼロインク」は、DIA14.2mm・着色直径13.6mm。青味ブラックにライトブラウンを溶け込ませた繊細なグラデーションが特徴です。

まるで木漏れ日のような柔らかな奥行きが生まれ、ナチュラルに透明感のある瞳に。どんなシーンでも馴染みやすく、上品でクリアな印象を叶えます。

発売日：2025年8月25日（月）

カラー：ゼロインク（ダークウッドイメージ ブラック×ライトブラウン）

DIA：14.2mm

着色直径：13.6mm

種類：1day カラコン

南部桃伽と叶える理想の瞳

南部桃伽さんが魅力を伝えるリルムーンZEROシリーズの新色「ゼロインク」は、透明感と快適なつけ心地を両立させた特別な1dayカラコン。

普段使いから特別な日のメイクまで、幅広く活躍してくれるアイテムです。自然にきらめく瞳を演出したい方にぴったり♪

ぜひこの機会に、リルムーンの新しい世界を体験してみてはいかがでしょうか。