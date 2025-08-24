¡ÚÂ³Êó¡Û»àË´¤Ïºë¶Ì¤ÈÅìµþ¤Î½÷À¡ÖÀî´ß¤Ç¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×»³Ãæ¤ÇÈ¯¸«¡ÄÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ê¤·¡¡ËÌ³¤Æ»Ãæ»¥ÆâÂ¼
ËÌ³¤Æ»¡¦½½¾¡¤ÎÃæ»¥ÆâÂ¼¤Ë¤¢¤ë¥«¥à¥¤¥¨¥¯¥¦¥Á¥«¥¦¥·»³¤ÎÀî´ß¤Ç¡¢2025Ç¯8·î23Æü¡¢½÷À2¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢2¿Í¤Ïºë¶Ì¸©¤ÈÅìµþÅÔ¤Ë½»¤à½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»àË´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¾®»³Àé·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤Îµµ°æÀéÂå»Þ¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥«¥à¥¤¥¨¥¯¥¦¥Á¥«¥¦¥·»³¤Î»³Ãæ¤Ç¡¢23Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¡¢ÅÐ»³µÒ¤«¤é¡ÖÀî´ß¤Ç¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2¿Í¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿ー¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÈÂÁ÷Àè¤ÎÉÂ±¡¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤Î²ÈÂ²¤«¤éÁÜº÷´ê¤Ê¤É¤Ï½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
2¿Í¤ÏÈÂÁ÷»þÉþ¤¬Ç¨¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢2¿Í¤Î´Ø·¸À¤ä»à°ø¡¢Åö»þ¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£