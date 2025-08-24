¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥Èvs¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó »î¹çµÏ¿
¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè1Àá¡Û(¥³¥á¥ë¥Ä¥Ð¥ó¥¯¡¦¥¢¥ì¡¼¥Ê)
¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È 4-1(Á°È¾2-0)¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[¥Õ]¥¸¥ã¥ó¡¦¥¦¥º¥ó(22Ê¬)¡¢¥¸¥ã¥ó=¥Þ¥Æ¥ª ¥Ð¥ª¥ä2(25Ê¬¡¢47Ê¬)¡¢¥¢¥ó¥¹¥¬¡¼¡¦¥¯¥Ê¥¦¥Õ(70Ê¬)
[¥Ö]¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¡¼(48Ê¬)
<·Ù¹ð>
[¥Õ]¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó(12Ê¬)
[¥Ö]¥Õ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Þ¥é¥Æ¥£¡¼¥Ë(35Ê¬)¡¢¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥·¥å¥¿¥ë¥¯(58Ê¬)¡¢¥æ¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó¥Þ¡¼(58Ê¬)
¨¦Æ²°ÂÎ§¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¥Ö¥ó¥Ç¥¹³«ËëÇòÀ±! Ä¹ÅÄßº¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ò4È¯·âÇË
