¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÇÈá·à¡Ä¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¤¬Á°È¾¤ËÉé½ý¸òÂå
¡¡¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¤¬23Æü¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè1Àá¥ì¥Ð¡¼¥¯¡¼¥¼¥óÀï¤ÇÆ±¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤ËÉé½ý¸òÂå¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼Ô¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿Ä®ÅÄ¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾40Ê¬¤ËÁê¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Çº¸É¨ÉÕ¶á¤òÄË¤á¡¢°ìÅÙ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷¿Ø¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤òÊú¤¨¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡º£²Æ¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼Ô¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¡¦¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿Ä®ÅÄ¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Á°È¾40Ê¬¤ËÁê¼ê¤È¤ÎÀÜ¿¨¤Çº¸É¨ÉÕ¶á¤òÄË¤á¡¢°ìÅÙ¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¤ËÌá¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë¥×¥ì¡¼Â³¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡9·î¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¼éÈ÷¿Ø¤Ë¸Î¾ã¼Ô¤òÊú¤¨¤ë¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÂÇ·â¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£