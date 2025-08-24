桑田佳祐、日本武道館にて一夜限りの“The・秋の文化祭”＜九段下フォーク・フェスティバル’25＞開催決定
桑田佳祐が、“The・秋の文化祭（ミュージック・フェス）”＜九段下フォーク・フェスティバル’25＞を、2025年10月12日に日本武道館で開催することを発表した。
本ライブは、2025年に放送30周年を迎えたTOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の「桑田佳祐のやさしい夜遊び」の長年にわたるご愛聴に感謝の意を込めて、そしてTOKYO FMが2025年4月に開局55周年を迎えたことを記念した公演だという。「今年、番組と局が大きな節目を迎えるにあたり、何か特別なイベントをやりませんか？」というTOKYO FMからの提案に対して、桑田が賛同し、本企画を発案。洋邦問わず、ギター1本持ち寄れば気軽に誰でも楽しめる“フォーク・ソング(大衆音楽)”。そんな“フォーク”への愛とリスペクトを込め、TOKYO FMと同エリアでもある九段下にある武道館で、“The・秋の文化祭（ミュージック・フェス）”を開催する運びとなったとのこと。
出演者は、“桑田佳祐 他 ゲストあり”の表記となっている。桑田の呼びかけのもとに、一体どんな音楽仲間たちが登場するのか。ゲストに関する事前発表の予定はないため、ぜひ当日まで楽しみにお待ちいただきたい。
なお、桑田が武道館の地に立つのは、2015年8月に開催されたサザンオールスターズのツアー＜おいしい葡萄の旅＞の追加公演以来、なんと10年ぶり。チケットは8月24日12時より受付がスタートする。詳細はイベント特設サイトを要チェックしてほしい。
■＜TOKYO FM 開局55周年×「桑田佳祐のやさしい夜遊び」放送30周年 九段下フォーク・フェスティバル’25＞
開催日時 ：2025年10月12日（日）17時開場／18時開演
会場 ：日本武道館（東京都千代田区北の丸公園2番3号）
チケット価格：13,000円（税込）
出演者：桑田佳祐 他 ゲストあり ※当日のお楽しみ！
特設サイト：https://www.tfm.co.jp/kudanshitafolkfes25
主催 ：TOKYO FM／キョードー横浜
企画・制作：アミューズ／TOKYO FM
制作協力 ：ハンズオン・エンタテインメント
協力 ：ビクターエンタテインメント
協賛 ：カンロ／日清オイリオグループ／サントリー食品インターナショナル 他
◆「桑田佳祐のやさしい夜遊び」番組概要
放送時間：毎週土曜 23:00〜23:55
放送局：TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット+茅ヶ崎エフエム
パーソナリティ：桑田佳祐
番組HP：https://www.tfm.co.jp/yoasobi
◾️サザンオールスターズ Blu-ray & DVD『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』
2025年11月19日（水）発売
特設サイト：https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch_livetour
○完全生産限定盤
本編DISC + Bonus DISC※ + Special Goods※
＜Blu-ray＞2Blu-ray + Special Goods / VIZL-3200 / \10,890（税込）
＜DVD＞3DVD + Special Goods / VIZL-3201 / \10,890（税込）
※詳細は後日発表
○通常盤
＜Blu-ray＞Blu-ray / VIXL-2000 / \8,800（税込）
＜DVD＞2DVD / VIBL-2400〜1 / \8,800（税込）
●本編DISC
※完全生産限定盤・通常盤共通
『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』 at 東京ドーム
逢いたさ見たさ 病める My Mind
ジャンヌ・ダルクによろしく
せつない胸に風が吹いてた
愛する女性(ひと)とのすれ違い
海
ラチエン通りのシスター
神の島遥か国
愛の言霊(ことだま)〜Spiritual Message〜
桜、ひらり
神様からの贈り物
史上最恐のモンスター
暮れゆく街のふたり
風のタイムマシンにのって
別れ話は最後に
ニッポンのヒール
悲しみはブギの彼方に
ミツコとカンジ
夢の宇宙旅行
ごめんね母さん
恋のブギウギナイト
LOVE AFFAIR〜秘密のデート〜
マチルダBABY
ミス・ブランニュー・デイ（MISS BRAND-NEW DAY）
マンピーのＧ★SPOT
Relay〜杜の詩
東京VICTORY
希望の轍
勝手にシンドバッド
◆先着予約・購入特典
全国CDショップ、オンラインショップにて2025年11月19日発売のサザンオールスターズBlu-ray & DVD 『LIVE TOUR 2025 「THANK YOU SO MUCH!!」』(VIZL-3200、VIZL-3201、VIXL-2000、VIBL-2400〜2401)をご予約・ご購入の方に先着でオリジナルグッズをプレゼントいたします。こちらの特典は無くなり次第終了となるので早めにご予約ください。
※特典詳細は後日発表いたします。
※一部お取扱いの無い店舗もございますので、詳しくはお近くの店舗へお問い合わせください。
※全形態共通となります。
