¡¡ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤¬£²£³Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î£Í£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡Ö¥ä¥ó¥°¥¿¥¦¥óÅÚÍËÆü¡×¤Ë½Ð±é¡£»ÍÀéÆ¬¿È¡¦¸åÆ£Âó¼Â¤ÎàÏ©¾å¥¥¹áÊóÆ»¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Êó¤¸¤¿¤Î¤Ï¼Ì¿¿½µ´©»ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¡£¡Ö»ÍÀéÆ¬¿È¡¦¸åÆ£Âó¼Â¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ï½¼¼Â¡¡¿·Îø¿Í¤È¡ØÏ©¾å¥¥¹¡Ù¡õ¡Ø¹¬¤»Æ±À³À¸³è¡Ù¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¿·Îø¿Í¤È¤µ¤ì¤ëÈþ½÷¤ÈÏ©¾å¤Ç¥¥¹¤ò¸ò¤ï¤¹ÍÍ»Ò¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡¢¸åÆ£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î²£»³ÎèÆà¡Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç£²£µ¡Ë¤ò²£ÌÜ¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È²£»³¤¬¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Æ´¤ì¤Î¿Í¤¬Ï©¾å¥Á¥å¡¼¤·¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£
¡¡²£»³¤¬¡Ö»ÍÀéÆ¬¿È¤Î¸åÆ£¤µ¤ó¤¬¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤°¤é¤¤¤µ¤·¤¿¤ì¡£¸åÆ£¤â¤·¤Æ¤â¤¨¤¨¤Í¤ó¡×¤ÈÂç¾Ð¤¤¤·¡¢¡ÖÏ©¥Á¥å¡¼¤è¤¦»£¤é¤ì¤ë¤ä¤ó¤«¡£²¶¡¢Ï©¾å¤Ç¥Á¥å¡¼¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡Ä¡×¤ÈÍÌ¾¿Í¤ÎÏ©¾å¥¥¹ÊóÆ»¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÉÔ»×µÄ¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂ¼¾å¥·¥ç¡¼¥¸¤¬¡Ö²¶¤Ã¤Æ¡£µ¤»ý¤Á°¤¤¤ï¡ª¡¡¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¿¤Þ¤Ë¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¥Á¥å¡¼¤Ï¤·¤Æ¤ë¤è¡£²¶¥Á¥å¡¼ÀìÌç¤ä¤â¤ó¡×¤È³«¤Ä¾¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È·ù¤ä¤è¤Ê¡£ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¤ä¤Ã¤¿¤é¤¨¤¨¤Í¤ó¤±¤É¡¢¼Ì¿¿¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¡×¤È²£»³¤ËÆ±¾ð¤·¤¿¡£
¡¡²£»³¤¬¡Ö£Ó£Î£Ó¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Ë¡Ê¼Ì¿¿¤¬¡ËÎ®¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¸åÆ£¤Î¡Ê¾ðÊó¤ò¡Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¡£´«¤á¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¤Ê¡Á¡×¤ÈÇú¾Ð¡£
¡¡²£»³¤¬¡ÖÁ´Á³Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤µ¤ó¤Þ¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¤µ¤ó¤Þ¤Ï¡Ö²¶¡¢¸åÆ£¤ÎÏ©¥Á¥å¡¼¡¢¤Ê¤ó¤Ë¤â¶½Ì£¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤¿¡£