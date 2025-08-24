◆明治安田 Ｊ１リーグ▽第２７節 Ｃ大阪１―１神戸（２３日・ヨドコウ桜スタジアム）

Ｃ大阪が、今季の神戸戦２戦目を引き分けた。順位は前節終了時点から１つ下がって暫定１０位。試合後、先制点を決めたＭＦ香川真司に笑顔はなかった。

試合開始から、神戸の高いラインを保つスタイルを真正面から受けて立った。ハイプレスをかけられてもＧＫ福井光輝から丁寧にビルドアップ。ボールをロストするシーンもあったが、貫いた。すると３５分、右サイドのＦＷルーカスフェルナンデスが中へ切り込んでいき、エリア内にパス。ＦＷ本間至恩がファーサイドで受けて折り返すと、香川がダイレクトで左足を合わせた。自身、リーグ戦では２月１４日のＧ大阪戦（パナスタ）以来今季２点目。しかし、その後追いつかれ「いい崩しで、いいスタートが切れたので勝ちたかった」と、悔しさをにじませた。

昨季は１０試合の出場にとどまったが、今季は２３試合に出場している３６歳。この日の試合会場では、３５歳の神戸ＦＷ大迫、３２歳の同ＦＷ武藤とも「１回休んだりすると、状態を上げるのが難しい」など年齢を重ねて思うところも語り合ったという。それでも、ひとたびピッチに立てば、ここで奪われたら危ないというシーンで絶対に負けない。長短、つなぐボールは味方の足元に届く。技術も、攻守のスイッチも、やはり頼りになるプレーが多かった。

９０分間、香川をはじめ一歩も引かなかった。最後のワンプレーまで追加点を求めて攻めきった。だからこそ、勝ちきりたかった。「王者ヴィッセル相手に、彼らも過密日程で万全ではない中で必ず勝てるチャンスはあって、僕たちのホームなので。いいサッカーをしたじゃなくて勝たないといけない。やっぱり何かしらの理由はある訳でクラブとして突き止めていかないといけなくて。こういう試合に勝てるチームにならないといけない」と香川。次戦、３１日には広島戦（ヨドコウ）が控える。町田（０●３）、神戸、広島との上位３連戦の。「どこまでやれるか、勝てるのかが問われている。結果を求めたいし、勝ちきることが何より大事」と、背番号８は改めて言い切った。次節こそ、意地でも白星をつかむ。