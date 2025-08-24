『着せ恋』累計1400万部突破 新キャラ役は河瀬茉希、風間万裕子
漫画『その着せ替え人形は恋をする』（着せ恋）のコミックス累計発行部数が1400万部を突破したことが24日、発表された。また、アニメ第2期の第20話にて登場した新キャラクター・緒方旭役は河瀬茉希、本多都役は風間万裕が担当した。
同作は、2018年1月〜2025年3月にかけて『ヤングガンガン』で連載されていた同名漫画が原作で、雛人形の顔を作る、「頭師(かしらし)」を目指す男子高校生・五条新菜が主人公。真面目で雛人形作りに一途な反面、同世代の流行には疎く、中々クラスに馴染めずにいた。
そんな新菜にとって、いつもクラスの輪の中心にいる人気者・喜多川海夢はまるで別世界の住人。けれどある日、思わぬことをきっかけに、海夢と秘密を共有することになって…！？ コスプレコメディーが描かれる。
シリーズ累計1400万部を突破しており、テレビアニメが2022年1月〜3月に放送され、2024年10月〜12月に実写ドラマが放送された。
