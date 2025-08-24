¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬£´¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ³«ËëÀï¾¡Íø¡ª ¿·Å·ÃÏ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆ²°ÂÎ§¤Ï£²ÅÀÌÜ¤Ë´ØÍ¿
¡¡¸½ÃÏ£¸·î23Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î³«ËëÀá¤Ç¡¢º£²Æ¤ËÆ²°ÂÎ§¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡17Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿DFB¥Ý¥«¡¼¥ë¤Î£±²óÀï¡¦¥¨¥ó¥¬¡¼¥¹Àï¡Ê£µ¡Ý£°¡Ë¤Ç£²¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Æ²°Â¤¬£´¡Ý£²¡Ý£³¡Ý£±¤Î±¦¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï½øÈ×¤«¤é¹¶Àª¤ò¤«¤±¤ë¡£
¡¡£µÊ¬¡¢Æ²°Â¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤éºÝ¤É¤¤¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¤¹¤ë¤â¡¢¤ï¤º¤«¤ËÌ£Êý¤Ë¤Ï¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£17Ê¬¤Ë¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Çº¸¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿Æ²°Â¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç¤¤¯ÏÈ¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â22Ê¬¤Ë¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ÏÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£Å¨¿Ø¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤ÎÃæ±û¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¦¥º¥ó¤¬±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¤ò¥´¡¼¥ëº¸¾å¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î£³Ê¬¸å¤Ë¤ÏÆ²°Â¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢¥¦¥º¥ó¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ð¥ª¥ä¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤º£²¡Ý£°¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ47Ê¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï£³ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£Á°Àþ¤Ç¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ð¥ª¥ä¤¬ÎäÀÅ¤Ë±¦Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¥¸¥ó¥Þ¡¼¤ËÈ´¤±½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¹ª¤ß¤Ê¸Ä¿Íµ»¤«¤é¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤Æ£±ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·70Ê¬¤Ë¤Ï¥·¥ã¥¤¥Ó¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¯¥Ê¥¦¥Õ¤¬º¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ó¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡83Ê¬¤ËÆ²°Â¤¬ÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â´í¤Ê¤²¤Ê¤¯»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Æ£´¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¡£¥ê¡¼¥°ÀïÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¤Ï30Æü¤ËÄ®ÅÄ¹À¼ù¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤ÈÅ¨ÃÏ¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë¡£
