¡Úºå¿À¡Û°ËÆ£¾»Ê ¤Þ¤¿ÇòÀ±¥¹¥ë¥ê¡Ä£¶²ó£±¼ºÅÀ¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¡Ö¼¡²ó¤ÎÅÐÈÄ¤â¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ì¤Ð¡×
¡¡ºå¿À¡¦°ËÆ£¾»ÊÅê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢£²£³Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤ËÀèÈ¯¡££¶²ó£¹£¹µå¤òÅê¤²¡¢£·°ÂÂÇ£±¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤â¤äÇòÀ±¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë¿¹²¼¤Î£±£¸¹æ£²¥é¥ó¤Ç£²ÅÀ¤Î±ç¸î¤ò¤â¤é¤Ã¤¿º¸ÏÓ¡££²²ó¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤é¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤òÂª¤¨¤é¤ì¡¢º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à£¹¹æ¥½¥í¤òÈïÃÆ¤·¤¿¤¬¡¢£³ÈÖ¡¦Æâ»³¡¢£´ÈÖ¡¦Â¼¾å¤òÌµ°ÂÂÇ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡Ö£±¼ºÅÀ¤ÇÇ´¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¡ÊÂ¼¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡ËÅê¤²ÀÚ¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤Ë£µÈÖ¼ê¡¦´äºê¤¬°ì»àËþÎÝ¤«¤é£±ÈÖ¡¦ÂÀÅÄ¤Î±¦µ¾Èô¤òÍá¤Ó¤Æ»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤µ¤ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º¸ÏÓ¤ÎÇòÀ±¤â¾Ã¤¨¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£´¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£³£¹¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£··î£²£±Æü¤Îµð¿ÍÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¾¡¤ÁÀ±¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÁê¼ê¤â¹¶Î¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼¡²ó¤ÎÅÐÈÄ¤â¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡Àï¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï£´»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë·ãÆ®¤ÎËö¡¢±äÄ¹£±£²²ó£²¡½£²¤ÎÆ±ÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢£±£°¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤ÎÉé¤±±Û¤·¤Ê¤·¡£¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤â£±¤Ä¸º¤é¤·¡¢£±£¸¤È¤·¤¿¡£