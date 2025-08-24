【アズールレーン ヤーデ】 2026年7月 発売予定 価格：17,600円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

エレガントより、2026年7月に発売予定の1/7スケールフィギュア「アズールレーン ヤーデ」。こちらは、Yostarが運営するスマートフォン向けゲーム「アズールレーン」に登場する鉄血所属の軽空母「ヤーデ」を立体化したものだ。

今回は、ヤーデが振り向き美人のように立ち、こちらに向かってピースを決めているようなポーズで再現されている。「アズールレーン」やヤーデのファンならば、ぜひとも手に入れておきたいアイテムとなりそうだ。

フィギュアの素材はPVCとABSで、台座部分を含む全高は約251mmだ

銀色のショートヘアに白い素肌がよく似合っている、こちらのヤーデ。片目をつむってウインクする表情と、もう片方の水色の瞳でこちらを見ている姿がなんとも可愛らしい。少し眉をひそめているところや、目の下の涙ぼくろなど、キャラクターの特徴もよく捉えられている。

髪をまとめるためのヘアピンも再現されているほか、頭の上には少し変わった形の帽子を被っている。ややばらけていながらうまくまとめられている髪型なども含めて、見れば見るほど新しい発見があり、いつまでも眺めていたくなるような魅力がある。

ウインクとピースは最強の組み合わせ!?

目の下の涙ぼくろも再現されている

ヘアピンや帽子などの小物もしっかり作り込まれている

ヤーデが身につけている衣装は、鉄血陣営ならではのデザインが採用された制服になっている。ボディラインがよくわかるような作りになっており、レースクイーンのようなセクシーな姿に見える。チェーンや腰のあたりには小物が付けられているなど、ディテールも素晴らしい。

大きな胸がより大きく見える

制服のデザインもクールだ

小物がいくつか付けられているところも賑やかで楽しい

スカート部分はかなり短めで、その下からは白い脚がスラリと伸びている。太もも部分には小さなプリントが施されているなど、見どころも多い。足元は黒いハイヒールを履いた姿になっており、片方の足首にはリボンが付けられている。台座のデザインもなかなかクールで、作品の世界観をよく表したものになっている。

これは……けしからん！

片方の足首にだけリボンが付けられている

台座には鉄血のロゴマークが描かれている

こちらの「アズールレーン ヤーデ」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のものだ。あみあみ限定版には、こちらのヤーデが描かれたA2クリアポスターが付属しているので、これから予約しようか迷っている人は合わせてチェックしておくといいだろう。

