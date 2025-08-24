将棋界の早指し団体戦「ABEMAトーナメント2025」決勝戦、チーム藤井 対 チーム天彦が8月23日、東京・将棋会館内の特設スタジオで指され、藤井聡太竜王・名人（王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）率いるチーム藤井はフルセットの大激闘の末に4ー5でチーム天彦に敗戦。4年ぶりV2を逃し、準優勝で大会を終えた。

【映像】リーダー対決に向かう藤井七冠と佐藤九段の表情

頂上決戦にふさわしい大激闘の末、チーム藤井は準優勝で大会を終えた。詰将棋解答選手権の優勝経験者というコンセプトの元で、斎藤慎太郎八段（32）、古賀悠聖六段（24）と『チーム・詰将棋パラダイス』を結成した藤井竜王・名人。“詰みがあったら逃さない！”と圧倒的な終盤力を武器に、今期の大会でも主役級の大活躍を見せていた。

大会を終えた藤井竜王・名人は、「結果はフルセットで残念ながら敗退となりましたが、私としてもすごく良い時間を過ごすことができました」とコメント。「今回は詰将棋パラダイスというチーム名で詰将棋の共通点を持つお二人を指名させていただきましたが、詰将棋やいろいろなお話をすることができて本当に指名して良かったなと感じています」とチームメイトとの充実の時間を振り返っていた。

また、「今年は『チーム・詰将棋パラダイス』という名前でしたが、チーム名は『詰将棋意味ある』にするか迷っていました（笑）」と告白。敗退後もユーモアあふれるトークを展開し、会場のファンを沸かせていた。藤井竜王・名人は「今日お越しの皆様も“詰パラ”を持っていただいている方もたくさんいらっしゃるので、このチーム名にしてお二人とチームを組んでよかったなと感じています」とチームメイトを労った。

藤井竜王・名人はファンの応援にも感謝するとともに、「残念ながら決勝戦で敗退となりましたが、他の場面でも詰将棋の魅力と“詰将棋意味ある！”というところを示すために3人それぞれ頑張っていけたらと思います」と力強く今後の躍進も誓っていた。

◆ABEMAトーナメント2025 第1、2回が個人戦、第3回から団体戦になり今回が8回目の開催。ドラフト会議にリーダー棋士7人が参加し、2人ずつを指名、3人1組のチームを作る。残り1チームは指名漏れした棋士が3つに分かれたトーナメントを実施し、勝ち抜いた3人が「エントリーチーム」として参加、全8チームで行われる。予選は4チームずつ2リーグに分かれ、上位2チームが本戦トーナメントに進出する。試合は全て5本先取の9本勝負で行われ、対局は持ち時間5分、1手指すごとに5秒加算のフィッシャールールで行われる。

