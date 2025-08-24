陸上男子１万メートルで昨夏のパリ五輪代表の葛西潤（２４）（旭化成）が２３日、パートナーシップ契約を結ぶアディダスの施設「アディダス ブランドセンター 渋谷」（東京都渋谷区）で取材に応じた。

９月の世界選手権東京大会へ向けて、「目標は８位入賞。自国開催でもあり、（支えてくれた方へ）恩返しできるような精一杯の走りを」と誓った。

昨夏のパリ五輪は２７分５３秒１８で２０位。予想を上回るハイペースで進む中、「最大限の準備をしたものの圧倒される形になった」。ただ、刺激も大きく、「一番上の景色を見ることができた。そこをどう詰めるかをずっと頭の中に置いている」と振り返る。

今季は新たにピラティスを取り入れているという。「柔軟性を出すというのでちょっとチャレンジ。上半身の硬さが課題としてあったので、少しでも改善していけたら」と狙いを明かす。

２連覇を狙った今年４月の日本選手権１万メートルでは、状態が悪い中で２７分３３秒５２で２位を死守。その後は右太もも裏の痛みで５月のアジア選手権を欠場したものの、６月からは練習を再開している。

世界選手権は世界ランキングで出場が有力だ。暑さには強い方で、暑熱対策も進めている。「自国開催の強みを生かしたい」とした上で、「後ろでスタートして、なかなかレースに絡めず不完全燃焼で終わるとすごく嫌な後味が残る。前半、しっかりと前でレースを進め、レース自体を楽しみたい」と意気込んでいる。