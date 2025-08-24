サザンオールスターズの桑田佳祐（６９）が２３日、パーソナリティーを務めるラジオ番組「桑田佳祐のやさしい夜遊び」内で、１０月１２日に「九段下フォーク・フェスティバル’２５」を日本武道館で開催すると発表した。

このイベントは、ＴＯＫＹＯ ＦＭの開局５５周年と「−やさしい夜遊び」の放送３０周年を記念し、桑田が発案した企画。「Ｔｈｅ・秋の文化祭（ミュージック・フェス）」と銘打ち、洋邦を問わず、ギター１本で誰でも楽しめるフォークソングへの愛とリスペクトを込めて、日本武道館から届けられる一夜限りの特別フェスとなる。桑田は番組内で「１０月１２日、まだまだ残暑も厳しいかもしれませんが、秋ですよ。文化祭、学園祭のような形でどうかとご提案させてもらいました」と語った。

桑田が日本武道館のステージに立つのは、２０１５年８月に開催されたサザンのツアー「おいしい葡萄の旅」の追加公演以来、１０年ぶり。出演者については、ゲストの参戦は決まっているが具体名は当日まで未公表の予定。桑田の呼びかけのもと、一体どんな音楽仲間が登場するのか、注目が集まる。