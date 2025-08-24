BELMISEの新ライン「BELMISE FIT」から登場した主力商品「リムーブレギンス」が、2024年10月25日の本発売開始からわずか9ヶ月で累計販売数11万着を突破♡運動習慣と美容を融合させた新しいカテゴリーとして、多くの女性から支持されています♪12,800円（税込）で手に入り、履くだけで美しさへのスイッチが入る、画期的なレギンスです。

独自技術「Re:Move」でしなやか美脚



リムーブレギンスは独自技術「Re:Move」により、着用するだけで柔軟性や筋肉活動量、消費カロリーがアップすることが第三者機関の実験で確認済み♡

長座体前屈は平均+16.8％、歩行中のカロリー消費は+97.6％の結果が出ています。日常の動きが自然に“効く体験”へ変わります♪

BELMISE新ライン「リムーブレギンス」が9ヶ月で11万着突破

快適素材で美しさをサポート



ナイロン75％・ポリウレタン25％の伸縮性に優れた素材で、肌に溶け込むような着心地♡デリケートゾーンにも配慮した二層構造で運動中も安心。

エレガントブラック・ローズピンク・スモーキーグレーの3色展開で、M-L／L-LLサイズを用意。日常やジム・ヨガ・ピラティスまで幅広く活躍します。

BELMISEブランドの信頼性



BELMISEは累計販売600万着を超える実績を持ち、大手ECモールで数々の受賞歴あり♡

楽天市場ではショップ・オブ・ザ・マンス5年連続受賞、AmazonやQoo10でも受賞歴があり、品質と満足度の高さを証明しています。信頼のブランドが届ける、続けられる美習慣です♪

リムーブレギンスで習慣から美しさを♡



「BELMISE FIT リムーブレギンス」は、12,800円（税込）で購入可能。独自技術「Re:Move」による柔軟性・筋活動量・消費カロリーアップの実感が、毎日の運動習慣を自然に美しさへ変えてくれます♡

エレガントブラック・ローズピンク・スモーキーグレーの3色展開で、M-L／L-LLサイズから選べるのも嬉しいポイント。今日から自分らしいパワフルな美習慣を始めてみてください♪