日本テレビ「アナザースカイ」が２３日、放送され、元ＡＫＢ４８で現在は２児の母となった女優が登場した。

昨年、千尋役で出演した舞台「千と千尋の神隠し」を上演したロンドンを再び訪れた川栄李奈。「めっちゃ人見知りなんです、元々。１人でお店入れないです」というが、転換期となったのは、母となったこと。「子どもが産まれてからは、多分、人格変わったぐらいはじけました。子どもの幼稚園とか、必然的に絶対しゃべらなきゃいけなくなるじゃないですか、他のお母さん達と。人見知りとか言ってられないなー、と思って、すごい明るくなりました」と笑った。

川栄は１９年５月に俳優の廣瀬智紀との結婚を発表し、現在は２人の子を持つ母。ロンドン公演が終わり、帰国した当日、「サプライズで上の子の幼稚園のお迎えに行ったんですよ。サプライズで『ママー！』だと思ったら、えっ、なんでいるの？（って感じで）、ハハハッ（笑い）」。第１子出産の２カ月後に仕事復帰しており、「小っちゃい時からおばあちゃんとかにみてもらうこともあったので、人見知りが全くなくて。家に誰かがいたら大丈夫、っていう感じで」と明かした。

仕事と子育ての両立に「葛藤があった」という。「割り切らないとできないと思うんですよ、両立って」と話し、「実際、今、周りの力借りまくってるんで。子どもが小っちゃい時に全然一緒にいてあげられないな、と思っちゃうと仕事はできないんで。自分の夢も叶えたいし、夢を叶えた背中を子どもが見て、夢を叶えよう、とか、夢叶うんだ、と思ってもらいたいから、私は仕事を続けるし、子どもがいるからできないんです、ということもあるけど、私は『子どもがいるから難しいけど、全力で頑張ります』に、もっていきたい」と笑顔で語った。