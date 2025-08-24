サザンオールスターズの桑田佳祐（69）が、10年ぶりに日本武道館のステージに立つことが24日、発表された。

10月12日に“The・秋の文化祭（ミュージック・フェス）”「九段下フォーク・フェスティバル’25」を同所で開催することが決定。桑田が武道館の地に立つのは、2015年8月に開催されたサザンオールスターズのツアー「おいしい葡萄の旅」の追加公演以来、実に10年ぶり。前代未聞の一夜限りのスペシャルステージとなる。

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネットで放送中の「桑田佳祐のやさしい夜遊び」が、2025年に放送30周年を迎えること、そしてTOKYO FMが今年4月に開局55周年を迎えたことを記念した、一夜限りのスペシャルイベントとなる。

1995年4月の放送開始以来、全国のリスナーに親しまれてきた同番組。今回のイベントは「今年、番組と局が大きな節目を迎えるにあたり、何か特別なイベントをやりませんか？」というTOKYO FMからの提案に対して、桑田が賛同し、発案した企画だ。

洋邦問わず、ギター1本持ち寄れば気軽に誰でも楽しめる“フォーク・ソング(大衆音楽)”。そんな“フォーク”への愛とリスペクトを込め、TOKYO FMと同じエリア・九段下にある武道館で、“The・秋の文化祭（ミュージック・フェス）”として開催される。

気になる出演者は「桑田佳祐ほか、ゲストあり」とだけ発表されており、ゲストに関する事前発表の予定はない。桑田の呼びかけのもとに、どんな音楽仲間たちが登場するのか、注目が集まる。