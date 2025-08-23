伊藤や高井も負傷中

ドイツ1部ホッフェンハイムに新加入の日本代表DF町田浩樹がデビュー戦で負傷交代した。

今季ベルギー1部ロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズから加入した町田は開幕節のレバークーゼン戦で先発出場。だが、前半終了間際に相手との接触で左膝を負傷して交代を余儀なくされた。日本代表のDF陣は負傷者が続出しており、9月シリーズの親善試合メキシコ＆アメリカ戦に向けて暗雲が立ち込めた。

ブンデスデビューを飾った町田は前半44分、相手との強い接触で左膝を負傷。一時はプレーを続行したが、すぐさまうずくまり無念の負傷交代となった。

日本代表のDF陣では長期離脱中のDF伊藤洋輝（バイエルン・ミュンヘン）やDF冨安健洋（無所属）に加え、トッテナムへ移籍したDF高井幸大もシーズン開幕前に負傷。DF板倉滉もアヤックスのデビュー戦で後半32分に足をつったため途中交代していた。9月にはワールドカップ開催地であるアメリカで行われる同国戦とメキシコ戦の強豪2連戦が予定されているが、森保一監督率いる日本代表にとってセンターバック（CB）陣の負傷者続出は大きな痛手となりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）